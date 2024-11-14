Переговори між Україною та Росією — Рютте висловив позицію НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Переговори між Україною та Росією — Рютте висловив позицію НАТО

НАТО
Рютте

Лише Україна може вирішувати, коли починати переговори з Росією про завершення війни. При цьому союзники по НАТО мають продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.

Головні тези:

  • Україна має право самостійно вирішувати час початку переговорів з Росією про завершення війни.
  • НАТО рекомендує надавати військову допомогу Україні, щоб зміцнити її позицію в переговорах з РФ.
  • Марк Рютте підкреслив незворотний шлях України до членства в НАТО та вніс важливі внески у майбутнє країни в альянсі.
  • Спільна пресконференція з президентом Латвії підкреслила важливість підтримки України та її шляху до членства в НАТО.
  • Розвиток відносин між Україною та Росією потребує розумного підходу та сприяння з боку міжнародних організацій.

Рютте озвучив позицію НАТО щодо перемовин РФ та України

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони (українці — ред.) повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він також вкотре наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним.

Це незворотний шлях до членства в НАТО для України. Ми будуємо "міст" (для України в НАТО — ред.), з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО.

Як Україна планує вести переговори з Росією

На переконання президента Володимира Зеленського в інтерв'ю французьким журналістам, Україна може повернути окуповані Росією території шляхом дипломатичних зусиль, а не тільки шляхом бойових дій. 

Я вважаю, що не всі території треба відвойовувати руками й не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей, що не дуже добре. Тому дипломатично можна відвойовувати свої території, - зазначає глава держави.

Він підкреслив, що з метою реалізації цього плану було розроблено “Формулу миру”.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українська формула миру стане базою для вирішення інших військових конфліктів — Зеленський
Українська формула миру стане базою для вирішення інших військових конфліктів — Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Формула миру. Зеленський в ООН запросив країни на саміт
Формула миру. Зеленський в ООН запросив країни на саміт
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українська формула миру може допомогти у вирішенні конфліктів у світі — Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?