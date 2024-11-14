Переговори між Україною та Росією — Рютте висловив позицію НАТО

Лише Україна може вирішувати, коли починати переговори з Росією про завершення війни. При цьому союзники по НАТО мають продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.

Рютте озвучив позицію НАТО щодо перемовин РФ та України

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони (українці — ред.) повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення. Марк Рютте Генсек НАТО

Він також вкотре наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним.

Це незворотний шлях до членства в НАТО для України. Ми будуємо "міст" (для України в НАТО — ред.), з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО. Поширити

Як Україна планує вести переговори з Росією

На переконання президента Володимира Зеленського в інтерв'ю французьким журналістам, Україна може повернути окуповані Росією території шляхом дипломатичних зусиль, а не тільки шляхом бойових дій.

Я вважаю, що не всі території треба відвойовувати руками й не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей, що не дуже добре. Тому дипломатично можна відвойовувати свої території, - зазначає глава держави.

Він підкреслив, що з метою реалізації цього плану було розроблено “Формулу миру”.