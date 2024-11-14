Переговори між Україною та Росією — Рютте висловив позицію НАТО

Лише Україна може вирішувати, коли починати переговори з Росією про завершення війни. При цьому союзники по НАТО мають продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.
Головні тези:
- Україна має право самостійно вирішувати час початку переговорів з Росією про завершення війни.
- НАТО рекомендує надавати військову допомогу Україні, щоб зміцнити її позицію в переговорах з РФ.
- Марк Рютте підкреслив незворотний шлях України до членства в НАТО та вніс важливі внески у майбутнє країни в альянсі.
- Спільна пресконференція з президентом Латвії підкреслила важливість підтримки України та її шляху до членства в НАТО.
- Розвиток відносин між Україною та Росією потребує розумного підходу та сприяння з боку міжнародних організацій.
Рютте озвучив позицію НАТО щодо перемовин РФ та України
Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
Він також вкотре наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним.
Як Україна планує вести переговори з Росією
На переконання президента Володимира Зеленського в інтерв'ю французьким журналістам, Україна може повернути окуповані Росією території шляхом дипломатичних зусиль, а не тільки шляхом бойових дій.
Я вважаю, що не всі території треба відвойовувати руками й не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей, що не дуже добре. Тому дипломатично можна відвойовувати свої території, - зазначає глава держави.
Він підкреслив, що з метою реалізації цього плану було розроблено “Формулу миру”.
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