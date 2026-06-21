"Стратегічна помилка". Туск відреагував на загострення конфлікту між Польщею та Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

"Стратегічна помилка". Туск відреагував на загострення конфлікту між Польщею та Україною

Туск
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Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відверто зізнався, що вважає стратегічною помилкою втягування польських і українських політиків у конфлікт між Каролем Навроцьким та Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Як вважає Туск, цей конфлікт набуває неконтрольованих масштабів.
  • Він додав, що робить все можливе, щоб не стало ще гірше.

Туск вважає, що ситуація виходить з-під контролю

На переконання глави польського уряду, жертвами цієї помилки стануть як офіційний Київ, так і офіційна Варшава.

Дональд Туск також додав, що в бесідах з європейськими союзниками він намагається знизити напругу.

"Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні — це стратегічна помилка, від якої постраждають обидві сторони: у бізнес-плані, геополітичному плані та з точки зору репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин… У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу.

Дональд Тусе

Дональд Тусе

Прем'єр-міністр Польщі

За словами глави польского уряду, це дійсно непросто завдання навіть для нього.

Що важливо розуміти. 21 червня шеф української дипломатії Андрій Сибіга попередив Варшаву, що офіційний Київ буде дзеркалити всі недружні по відношенню до України кроки.

Окрім того, глава МЗМ висловив вдячність полякам, які не підтримують ескалацію напруженості з Україною і нагадав про спільного ворога — Росію.

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