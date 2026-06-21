"Отримує аплодисменти з Москви". Сибіга публічно дорікнув Навроцькому

Зневага до Президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо…Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов.