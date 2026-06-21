"Отримує аплодисменти з Москви". Сибіга публічно дорікнув Навроцькому

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга попередив, що офіційний Київ буде дзеркалити всі недружні по відношенню до України кроки, маючи на увазі скандальні рішення влади Польщі.
Головні тези:
- Україна ніколи не забуде про те, як багато поляки зробили для перемоги.
- Однак провокації офіційної Варшави також не залишаться без уваги.
Сибіга наголосив, що Україна не буде ігнорувати утиски з боку інших держав
Глава МЗС вирішив прокоментувати останнє загострення у польсько-українських відносинах.
Він звернув увагу на те, що Україна завжди цінувала відносини з Польщею, а також була вдячна за допомогу та підтримку.
На переконання Сибіга, наразі вкрай важливо не політизувати чутливі питання історичного минулого і залишити їх історикам.
Він також наголосив, що президент Польщі Кароль Навроцький виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, яких вдалося досягти останнім часом.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-