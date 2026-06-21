"Це жах!". Ексдепутат Сейму Польщі заступився за Україну й оголосив протест Навроцькому

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер офіційно заявив, що він повертає президенту Каролю Навроцькому свою нагороду. Таким чином політик публічно протестує проти позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла.
Головні тези:
- Фоглер наголосив, що він не вважає Навроцького президентом Польщі.
- Він додав, що досі чекає на перерахунок голосів Центральною виборчою комісією.
Фоглер обурений рішенням Навроцького
Він чітко дав зрозуміти, що це не жест на адресу того президента, який вручав Зеленському нагороду — тобто Анджею Дуді — а на адресу саме Кароля Навроцького.
Як вважає Фоглер, останній дедалі більше знущається з Польщі та “з нас усіх".
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