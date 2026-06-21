"Це жах!". Ексдепутат Сейму Польщі заступився за Україну й оголосив протест Навроцькому
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це жах!". Ексдепутат Сейму Польщі заступився за Україну й оголосив протест Навроцькому

Фоглер обурений рішенням Навроцького
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Джерело:  online.ua

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер офіційно заявив, що він повертає президенту Каролю Навроцькому свою нагороду. Таким чином політик публічно протестує проти позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Головні тези:

  • Фоглер наголосив, що він не вважає Навроцького президентом Польщі.
  • Він додав, що досі чекає на перерахунок голосів Центральною виборчою комісією.

Фоглер обурений рішенням Навроцького

Символічно я повертаю свою нагороду цьому резиденту на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена Президента України, України, що бореться!

Пйотр Фоглер

Пйотр Фоглер

Колишній депутат Сейму Польщі

Він чітко дав зрозуміти, що це не жест на адресу того президента, який вручав Зеленському нагороду — тобто Анджею Дуді — а на адресу саме Кароля Навроцького.

Як вважає Фоглер, останній дедалі більше знущається з Польщі та “з нас усіх".

Те, що зробив і продовжує робити цей пан, якого називають президентом, — це жах, і для мене він не є президентом моєї країни, а лише помилкою, і я досі чекаю на перерахунок голосів Центральною виборчою комісією… бо до сьогодні не знаю остаточних результатів цих виборів, — наголосив колишній польський депутат.

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