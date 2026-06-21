"Це жах!". Ексдепутат Сейму Польщі заступився за Україну й оголосив протест Навроцькому

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер офіційно заявив, що він повертає президенту Каролю Навроцькому свою нагороду. Таким чином політик публічно протестує проти позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Фоглер обурений рішенням Навроцького

Символічно я повертаю свою нагороду цьому резиденту на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена Президента України, України, що бореться! Пйотр Фоглер Колишній депутат Сейму Польщі

Він чітко дав зрозуміти, що це не жест на адресу того президента, який вручав Зеленському нагороду — тобто Анджею Дуді — а на адресу саме Кароля Навроцького.

Як вважає Фоглер, останній дедалі більше знущається з Польщі та “з нас усіх".