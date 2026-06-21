"Это кошмар!". Экс-депутат Сейма Польши вступился за Украину и объявил протест Навроцкому

Бывший депутат Сейма Польши Петр Фоглер официально заявил, что он возвращает президенту Каролю Навроцкому свою награду. Таким образом, политик публично протестует против лишения украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Фоглер возмущен решением Навроцкого

Символично я возвращаю свою награду этому резиденту в знак протеста против бессмысленного решения о лишении ордена Президента Украины, который борется. Петр Фоглер Бывший депутат Сейма Польши

Он четко дал понять, что это не жест в адрес того президента, который вручал Зеленскому награду — то есть Анджея Дуды — а именно именно Кароля Навроцкого.

Как считает Фоглер, последний все больше издевается над Польшей и "над нами всеми".