"Это кошмар!". Экс-депутат Сейма Польши вступился за Украину и объявил протест Навроцкому
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"Это кошмар!". Экс-депутат Сейма Польши вступился за Украину и объявил протест Навроцкому

Фоглер возмущен решением Навроцкого
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Источник:  online.ua

Бывший депутат Сейма Польши Петр Фоглер официально заявил, что он возвращает президенту Каролю Навроцкому свою награду. Таким образом, политик публично протестует против лишения украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Главные тезисы

  • Фоглер подчеркнул, что он не считает Навроцкого президентом Польши.
  • Он добавил, что до сих пор ожидает пересчет голосов Центральной избирательной комиссией.

Фоглер возмущен решением Навроцкого

Символично я возвращаю свою награду этому резиденту в знак протеста против бессмысленного решения о лишении ордена Президента Украины, который борется.

Петр Фоглер

Петр Фоглер

Бывший депутат Сейма Польши

Он четко дал понять, что это не жест в адрес того президента, который вручал Зеленскому награду — то есть Анджея Дуды — а именно именно Кароля Навроцкого.

Как считает Фоглер, последний все больше издевается над Польшей и "над нами всеми".

То, что сделал и продолжает делать этот господин, которого называют президентом, — это ужас, и для меня он не является президентом моей страны, а лишь ошибкой, и я до сих пор ожидаю пересчета голосов Центральной избирательной комиссией… потому что до сих пор не знаю окончательных результатов этих выборов, — подчеркнул бывший польский депутат.

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