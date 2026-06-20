"Был адресован украинскому народу и армии". Зеленский вернул Польше Орден Белого Орла

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке Ордена Белого Орла президенту Польши по почте и заверил, что Украина остается открытой ко всем содержательным форматам взаимодействия с партнерами.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский вернул президенту Польши Орден Белого Орла, выражая высокую значимость символики взаимоотношений между странами.
- Президент Украины выразил благодарность польскому народу за поддержку в борьбе за независимость Украины.
Зеленский вернул Польше Орден Белого Орла
Об этом Зеленский написал в соцсетях.
Зеленский поблагодарил польского народа за поддержку и сотрудничество, которое играет значительную роль в борьбе за независимость от России. Он подчеркнул, что Украина никогда не забывает о солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности и для украинцев, и для каждого государства-соседки. И наша страна продолжит защищаться в этой войне, подчеркнул Зеленский.
И украинцы делают все от нас зависящее, чтобы в этом столетии не допустить проигрыша Европы. Я горжусь нашими людьми и каждым украинским воином — миллионами украинцев и украинок, заслуживающих безоговорочного уважения за героизм, проявленный украинским народом в защите от российской агрессии.
Относительно дальнейшего взаимодействия с Польшей, он подчеркнул, что мы и дальше будем открыты ко всем содержательным форматам взаимодействия, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов и обеспечить должное уважение всем невинным жертвам 20-го века.
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