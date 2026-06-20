"Был адресован украинскому народу и армии". Зеленский вернул Польше Орден Белого Орла

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке Ордена Белого Орла президенту Польши по почте и заверил, что Украина остается открытой ко всем содержательным форматам взаимодействия с партнерами.

Зеленский вернул Польше Орден Белого Орла

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

Накануне президент Польши отметил, что Орден Белого Орла не является обычным отличием. Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с Польским государством и особую благодарность народу. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения ценностей, которые составляют фундамент нашего сообщества. Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину президенту Польши. Владимир Зеленский Президент Украины

Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить. Поделиться

Зеленский поблагодарил польского народа за поддержку и сотрудничество, которое играет значительную роль в борьбе за независимость от России. Он подчеркнул, что Украина никогда не забывает о солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности и для украинцев, и для каждого государства-соседки. И наша страна продолжит защищаться в этой войне, подчеркнул Зеленский.

И украинцы делают все от нас зависящее, чтобы в этом столетии не допустить проигрыша Европы. Я горжусь нашими людьми и каждым украинским воином — миллионами украинцев и украинок, заслуживающих безоговорочного уважения за героизм, проявленный украинским народом в защите от российской агрессии.

Относительно дальнейшего взаимодействия с Польшей, он подчеркнул, что мы и дальше будем открыты ко всем содержательным форматам взаимодействия, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов и обеспечить должное уважение всем невинным жертвам 20-го века.