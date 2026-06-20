"Був адресований українському народу і армії". Зеленський повернув Польщі Орден Білого Орла

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відправлення Ордену Білого Орла президенту Польщі поштою і запевнив, що Україна залишається відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з партнерами.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі, підкресливши високу важливість символіки взаємних відносин.
- Зеленський висловив вдячність польському народові за підтримку в боротьбі за незалежність України.
Зеленський повернув Польщі Орден Білого Орла
Про це Зеленський написав у соцмережах.
Водночас Зеленський подякував польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за незалежність від Росії. Він підкреслив, що Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки. І наша країна продовжить захищатись у цій війні, наголосив Зеленський.
І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи. Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном — мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії.
Щодо подальшої взаємодії з Польщею, він підкреслив, що ми і надалі будемо відкриті до всіх змістовних форматів взаємодії, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20-го століття.
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