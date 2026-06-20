"Був адресований українському народу і армії". Зеленський повернув Польщі Орден Білого Орла

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відправлення Ордену Білого Орла президенту Польщі поштою і запевнив, що Україна залишається відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з партнерами.

Зеленський повернув Польщі Орден Білого Орла

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Напередодні пан президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти <…> Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану президенту Польщі. Володимир Зеленський Президент України

Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись. Поширити

Водночас Зеленський подякував польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за незалежність від Росії. Він підкреслив, що Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки. І наша країна продовжить захищатись у цій війні, наголосив Зеленський.

І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи. Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном — мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії.

Щодо подальшої взаємодії з Польщею, він підкреслив, що ми і надалі будемо відкриті до всіх змістовних форматів взаємодії, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20-го століття.