"Був адресований українському народу і армії". Зеленський повернув Польщі Орден Білого Орла
Категорія
Україна
Дата публікації

"Був адресований українському народу і армії". Зеленський повернув Польщі Орден Білого Орла

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відправлення Ордену Білого Орла президенту Польщі поштою і запевнив, що Україна залишається відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з партнерами.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі, підкресливши високу важливість символіки взаємних відносин.
  • Зеленський висловив вдячність польському народові за підтримку в боротьбі за незалежність України.

Зеленський повернув Польщі Орден Білого Орла

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Напередодні пан президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти <…> Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану президенту Польщі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись.

Водночас Зеленський подякував польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за незалежність від Росії. Він підкреслив, що Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки. І наша країна продовжить захищатись у цій війні, наголосив Зеленський.

І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи. Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном — мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії.

Щодо подальшої взаємодії з Польщею, він підкреслив, що ми і надалі будемо відкриті до всіх змістовних форматів взаємодії, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20-го століття.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла
Навроцький
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Поверну Польщі Командорський хрест". Сибіга відреагував на скандальне рішення Навроцького
Андрій Сибіга
Сибіга
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Маховик ненависті". Буданов розкритикував Навроцького та відмовився від Золотого офіцерського хреста
Кирило Буданов
Буданов вказав на цинічність рішення Навроцького щодо Зеленського

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?