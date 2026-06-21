"Получает аплодисменты из Москвы". Сибига публично упрекнул Навроцкого

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига предупредил, что официальный Киев будет зеркалить все недружественные по отношению к Украине шаги, имея в виду скандальные решения власти Польши.
Главные тезисы
- Украина никогда не забудет, как много поляки сделали для победы.
- Однако провокации официальной Варшавы тоже не останутся без внимания.
Сибига подчеркнул, что Украина не будет игнорировать притеснения со стороны других государств
Глава МИД решил прокомментировать последнее обострение в польско-украинских отношениях.
Он обратил внимание на то, что Украина всегда ценила отношения с Польшей, а также была благодарна за помощь и поддержку.
По убеждению Сибиги, крайне важно не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого и оставить их историкам.
Он также подчеркнул, что президент Польши Кароль Навроцкий выступил разрушителем тех положительных наработок, которые удалось достичь в последнее время.
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