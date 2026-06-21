"Получает аплодисменты из Москвы". Сибига публично упрекнул Навроцкого
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"Получает аплодисменты из Москвы". Сибига публично упрекнул Навроцкого

МИД Украины
Сибага
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Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига предупредил, что официальный Киев будет зеркалить все недружественные по отношению к Украине шаги, имея в виду скандальные решения власти Польши.

Главные тезисы

  • Украина никогда не забудет, как много поляки сделали для победы.
  • Однако провокации официальной Варшавы тоже не останутся без внимания.

Сибига подчеркнул, что Украина не будет игнорировать притеснения со стороны других государств

Глава МИД решил прокомментировать последнее обострение в польско-украинских отношениях.

Он обратил внимание на то, что Украина всегда ценила отношения с Польшей, а также была благодарна за помощь и поддержку.

По убеждению Сибиги, крайне важно не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого и оставить их историкам.

Пренебрежение Президентом Украины это не только об орденах. Это о пренебрежении украинским воином, украинским народом, нашим правом иметь историю. Мы этого терпеть не будем… Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбные, пренебрежительные к нашей стране. Время незамечания прошло.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Он также подчеркнул, что президент Польши Кароль Навроцкий выступил разрушителем тех положительных наработок, которые удалось достичь в последнее время.

Недаром он получает аплодисменты из Москвы, — добавил Сибига.

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