"Получает аплодисменты из Москвы". Сибига публично упрекнул Навроцкого

Пренебрежение Президентом Украины это не только об орденах. Это о пренебрежении украинским воином, украинским народом, нашим правом иметь историю. Мы этого терпеть не будем… Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбные, пренебрежительные к нашей стране. Время незамечания прошло.