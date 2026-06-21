Кулеба розкрив головну причину конфлікту Польщі та України

Як вважає колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба, президент Польщі Кароль Навроцький шукав привід для гучного політичного скандалу і він його знайшов. Попри це, дипломат переконаний, що навіть цей конфлікт вдасться загладити.

Кулеба пояснив логіку Навроцького

Як зазначив дипломат, коли президент Польщі оголосив ініціативу позбавити Зеленського ордена, він максимально звузив собі простір для маневру.

Оскільки у Польщі він є "символом маскулінності", то вже не міг дати задній хід й проявити слабкість.

Перше, що він мав робити — не висувати подібну ініціативу, не заганяти себе в кут, а знайти, якщо він хотів висловити свою незгоду, інший спосіб. Наприклад, вимагати від уряду Туска відкликати посла Польщі в Україні на консультації. У дипломатії це надзвичайно сильний жест. І так би він теж загнав би Туска в кут, бо Туск якби відмовився, то виглядав би слабко. Дмитро Кулеба Ексглава МЗМ України

Однак президент Польщі і не збирався вирішувати це питання нормальними дипломатичними шляхами.