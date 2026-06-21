Кулеба розкрив головну причину конфлікту Польщі та України

Як вважає колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба, президент Польщі Кароль Навроцький шукав привід для гучного політичного скандалу і він його знайшов. Попри це, дипломат переконаний, що навіть цей конфлікт вдасться загладити.
Головні тези:
- За словами Кулеби, Навроцький власноруч загнав себе у глухий кут.
- Він також наголосив, що Зеленський у цій ситуації ухвалював правильні рішення.
Кулеба пояснив логіку Навроцького
Як зазначив дипломат, коли президент Польщі оголосив ініціативу позбавити Зеленського ордена, він максимально звузив собі простір для маневру.
Оскільки у Польщі він є "символом маскулінності", то вже не міг дати задній хід й проявити слабкість.
Однак президент Польщі і не збирався вирішувати це питання нормальними дипломатичними шляхами.
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