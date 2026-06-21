Кулеба розкрив головну причину конфлікту Польщі та України
Категорія
Політика
Дата публікації

Кулеба розкрив головну причину конфлікту Польщі та України

Кулеба пояснив логіку Навроцького
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Джерело:  online.ua

Як вважає колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба, президент Польщі Кароль Навроцький шукав привід для гучного політичного скандалу і він його знайшов. Попри це, дипломат переконаний, що навіть цей конфлікт вдасться загладити.

Головні тези:

  • За словами Кулеби, Навроцький власноруч загнав себе у глухий кут.
  • Він також наголосив, що Зеленський у цій ситуації ухвалював правильні рішення.

Кулеба пояснив логіку Навроцького

Як зазначив дипломат, коли президент Польщі оголосив ініціативу позбавити Зеленського ордена, він максимально звузив собі простір для маневру.

Оскільки у Польщі він є "символом маскулінності", то вже не міг дати задній хід й проявити слабкість.

Перше, що він мав робити — не висувати подібну ініціативу, не заганяти себе в кут, а знайти, якщо він хотів висловити свою незгоду, інший спосіб. Наприклад, вимагати від уряду Туска відкликати посла Польщі в Україні на консультації. У дипломатії це надзвичайно сильний жест. І так би він теж загнав би Туска в кут, бо Туск якби відмовився, то виглядав би слабко.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Ексглава МЗМ України

Однак президент Польщі і не збирався вирішувати це питання нормальними дипломатичними шляхами.

Навроцькому був потрібен політичний скандал, зрозумілий простому виборцю. А що там відкликали посла на консультації? Нормальна проста людина цього просто не розуміє. А от найвищий орден забрали — це людина розуміє. Ось що шукав Навроцький, — пояснив Кулеба.

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