Кулеба раскрыл главную причину конфликта Польши и Украины
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Политика
Дата публикации

Кулеба раскрыл главную причину конфликта Польши и Украины

Кулеба объяснил логику Навроцкого
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Источник:  online.ua

Как считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент Польши Кароль Навроцкий искал повод для громкого политического скандала, и он его нашел. Несмотря на это, дипломат убежден, что даже этот конфликт удастся искупить.

Главные тезисы

  • По словам Кулебы, Навроцкий собственноручно загнал себя в тупик.
  • Он также подчеркнул, что Зеленский в этой ситуации принимал правильные решения.

Кулеба объяснил логику Навроцкого

Как отметил дипломат, когда президент Польши объявил инициативу лишить Зеленского ордена, он максимально сузил пространство для маневра.

Поскольку в Польше он "символ маскулинности", то уже не мог дать задний ход и проявить слабость.

Первое, что он должен делать — не выдвигать подобную инициативу, не загонять себя в угол, а найти, если он хотел выразить свое несогласие, иной способ. К примеру, требовать от правительства Туска отозвать посла Польши в Украине на консультации. В дипломатии это очень сильный жест. И так бы он тоже загнал бы Туска в угол, потому что Туск если бы отказался, то выглядел бы слабо.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Экс-глава МИД Украины

Однако президент Польши и не собирался решать этот вопрос нормальным дипломатическим путем.

Навроцкому нужен был политический скандал, понятный простому избирателю. А что там отозвали посла на консультации? Нормальный простой человек этого просто не понимает. А вот самый высокий орден забрали — это человек понимает. Вот что искал Навроцкий, — объяснил Кулеба.

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