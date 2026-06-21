Кулеба раскрыл главную причину конфликта Польши и Украины

Как считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент Польши Кароль Навроцкий искал повод для громкого политического скандала, и он его нашел. Несмотря на это, дипломат убежден, что даже этот конфликт удастся искупить.

Кулеба объяснил логику Навроцкого

Как отметил дипломат, когда президент Польши объявил инициативу лишить Зеленского ордена, он максимально сузил пространство для маневра.

Поскольку в Польше он "символ маскулинности", то уже не мог дать задний ход и проявить слабость.

Первое, что он должен делать — не выдвигать подобную инициативу, не загонять себя в угол, а найти, если он хотел выразить свое несогласие, иной способ. К примеру, требовать от правительства Туска отозвать посла Польши в Украине на консультации. В дипломатии это очень сильный жест. И так бы он тоже загнал бы Туска в угол, потому что Туск если бы отказался, то выглядел бы слабо. Дмитрий Кулеба Экс-глава МИД Украины

Однако президент Польши и не собирался решать этот вопрос нормальным дипломатическим путем.