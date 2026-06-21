Кулеба раскрыл главную причину конфликта Польши и Украины

Как считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президент Польши Кароль Навроцкий искал повод для громкого политического скандала, и он его нашел. Несмотря на это, дипломат убежден, что даже этот конфликт удастся искупить.
Главные тезисы
- По словам Кулебы, Навроцкий собственноручно загнал себя в тупик.
- Он также подчеркнул, что Зеленский в этой ситуации принимал правильные решения.
Кулеба объяснил логику Навроцкого
Как отметил дипломат, когда президент Польши объявил инициативу лишить Зеленского ордена, он максимально сузил пространство для маневра.
Поскольку в Польше он "символ маскулинности", то уже не мог дать задний ход и проявить слабость.
Однако президент Польши и не собирался решать этот вопрос нормальным дипломатическим путем.
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