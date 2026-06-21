"Стратегическая ошибка". Туск отреагировал на обострение конфликта между Польшей и Украиной
Категория
Политика
Дата публикации

"Стратегическая ошибка". Туск отреагировал на обострение конфликта между Польшей и Украиной

Туск считает, что ситуация выходит из-под контроля
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Польши Дональд Туск откровенно признался, что считает стратегической ошибкой втягивание польских и украинских политиков в конфликт между Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Как считает Туск, этот конфликт приобретает неконтролируемые масштабы.
  • Он добавил, что делает все возможное, чтобы не стало еще хуже.

Туск считает, что ситуация выходит из-под контроля

По мнению главы польского правительства, жертвами этой ошибки станут как официальный Киев, так и официальная Варшава.

Дональд Туск также добавил, что в беседах с европейскими союзниками он пытается снизить напряжение.

Втягивание в конфликт политиков в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в бизнес-плане, геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления… В разговорах с моими европейскими партнерами я пытаюсь минимизировать потери и снизить напряжение.

Дональд Тусе

Дональд Тусе

Премьер-министр Польши

По словам главы польского правительства, это действительно непростая задача даже для него.

Что важно понимать, 21 июня шеф украинской дипломатии Андрей Сибига предупредил Варшаву, что официальный Киев будет зеркалить все недружественные по отношению к Украине шаги.

Кроме того, глава МИД выразил благодарность полякам, которые не поддерживают эскалацию напряженности с Украиной и напомнил об общем враге — России.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Получает аплодисменты из Москвы". Сибига публично упрекнул Навроцкого
МИД Украины
Сибага
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кулеба раскрыл главную причину конфликта Польши и Украины
Кулеба объяснил логику Навроцкого
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Кремле признали провал переговоров Путина и Трампа на Аляске
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?