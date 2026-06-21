"Стратегическая ошибка". Туск отреагировал на обострение конфликта между Польшей и Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск откровенно признался, что считает стратегической ошибкой втягивание польских и украинских политиков в конфликт между Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Как считает Туск, этот конфликт приобретает неконтролируемые масштабы.
- Он добавил, что делает все возможное, чтобы не стало еще хуже.
Туск считает, что ситуация выходит из-под контроля
По мнению главы польского правительства, жертвами этой ошибки станут как официальный Киев, так и официальная Варшава.
Дональд Туск также добавил, что в беседах с европейскими союзниками он пытается снизить напряжение.
По словам главы польского правительства, это действительно непростая задача даже для него.
Что важно понимать, 21 июня шеф украинской дипломатии Андрей Сибига предупредил Варшаву, что официальный Киев будет зеркалить все недружественные по отношению к Украине шаги.
Кроме того, глава МИД выразил благодарность полякам, которые не поддерживают эскалацию напряженности с Украиной и напомнил об общем враге — России.
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