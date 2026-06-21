Премьер-министр Польши Дональд Туск откровенно признался, что считает стратегической ошибкой втягивание польских и украинских политиков в конфликт между Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским.

Туск считает, что ситуация выходит из-под контроля

По мнению главы польского правительства, жертвами этой ошибки станут как официальный Киев, так и официальная Варшава.

Дональд Туск также добавил, что в беседах с европейскими союзниками он пытается снизить напряжение.

Втягивание в конфликт политиков в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в бизнес-плане, геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления… В разговорах с моими европейскими партнерами я пытаюсь минимизировать потери и снизить напряжение. Дональд Тусе Премьер-министр Польши

По словам главы польского правительства, это действительно непростая задача даже для него.

Что важно понимать, 21 июня шеф украинской дипломатии Андрей Сибига предупредил Варшаву, что официальный Киев будет зеркалить все недружественные по отношению к Украине шаги.

Кроме того, глава МИД выразил благодарность полякам, которые не поддерживают эскалацию напряженности с Украиной и напомнил об общем враге — России.