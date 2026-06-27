Словаччина не оплачуватиме військові витрати України — цинічна заява Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти планів НАТО на саміті в Анкарі 7-8 липня щодо надання багатомільярдної фінансової допомоги Україні.

Фіцо виступив проти допомоги країн НАТО Україні

Словацький прем'єр охарактеризував допомогу, що готується, як "масштабну" і заявив, що протягом наступного тижня він має намір провести зустріч з цього питання на рівні найвищих конституційних посадових осіб за участю міністра оборони Роберта Калиняка.

Він має намір вести переговори так, щоб словацька делегація вирушила на саміт без мандата "залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків". Поширити

Він також додав, що не може завадити іншим країнам, які "хочуть скинутися на війну".

Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і у нас на порядку денному може опинитися третя світова війна. Тому від імені Словаччини я заявляю: ніякої підтримки війні, Словаччина не оплачуватиме військові витрати України. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов'яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.