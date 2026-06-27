Словаччина не оплачуватиме військові витрати України — цинічна заява Фіцо
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Словаччина не оплачуватиме військові витрати України — цинічна заява Фіцо

Фіцо
Джерело:  Aktuality

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти планів НАТО на саміті в Анкарі 7-8 липня щодо надання багатомільярдної фінансової допомоги Україні.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти виділення багатомільярдної фінансової допомоги Україні на саміті НАТО.
  • Словаччина не погоджується вносити військові внески для України та відмовляється оплачувати її військові витрати.

Фіцо виступив проти допомоги країн НАТО Україні

Словацький прем'єр охарактеризував допомогу, що готується, як "масштабну" і заявив, що протягом наступного тижня він має намір провести зустріч з цього питання на рівні найвищих конституційних посадових осіб за участю міністра оборони Роберта Калиняка.

Він має намір вести переговори так, щоб словацька делегація вирушила на саміт без мандата "залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків".

Він також додав, що не може завадити іншим країнам, які "хочуть скинутися на війну".

Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і у нас на порядку денному може опинитися третя світова війна. Тому від імені Словаччини я заявляю: ніякої підтримки війні, Словаччина не оплачуватиме військові витрати України.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов'яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.

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