Фіцо розкритикував пропозицію Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца про надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС до отримання повноцінного членства.
Головні тези:
- Роберт Фіцо виступив проти ідеї надання Україні статусу асоційованого члена ЄС, вважаючи, що наразі немає підтримки для цього серед інших країн-членів.
- Прем’єр-міністр Словаччини підкреслив, що шлях до членства в ЄС є довгостроковим процесом, і наголосив на виконанні умов країнами-кандидатами.
Про це Фіцо заявив на пресконференції 21 травня.
Прем’єр Словаччини заявив, що не читав листа Мерца до Єврокомісії з відповідною пропозицією, але впевнений, що ця ідея не матиме достатньої підтримки серед членів ЄС.
Він додав, що коли йдеться про шлях до членства в ЄС, країни-кандидати повинні виконувати умови, а це довгостроковий процес.
Фіцо додав, що, на його погляд, інші країни повинні приєднатися до ЄС на цей момент, а саме Чорногорія, Албанія та Сербія.
Раніше канцлер Фрідріх Мерц виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково "закриє" запит Києва на якнайшвидший вступ. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.
В Єврокомісії підтвердили, що "дійсно отримали лист від канцлера Мерца" та закликали до продовження дискусій щодо майбутнього розширення ЄС.
