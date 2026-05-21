Фіцо розкритикував пропозицію Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС

Фіцо виступив проти України як “асоційованого члена” ЄС

Про це Фіцо заявив на пресконференції 21 травня.

Прем’єр Словаччини заявив, що не читав листа Мерца до Єврокомісії з відповідною пропозицією, але впевнений, що ця ідея не матиме достатньої підтримки серед членів ЄС.

Або ми когось приймаємо до ЄС, або ні. Сьогодні в Європейському Союзі немає атмосфери для таких кроків. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Він додав, що коли йдеться про шлях до членства в ЄС, країни-кандидати повинні виконувати умови, а це довгостроковий процес.

Фіцо додав, що, на його погляд, інші країни повинні приєднатися до ЄС на цей момент, а саме Чорногорія, Албанія та Сербія.

Ці три країни повинні бути допущені до Європейського Союзу якомога швидше.

Раніше канцлер Фрідріх Мерц виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково "закриє" запит Києва на якнайшвидший вступ. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.