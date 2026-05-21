Фицо раскритиковал предложение Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноценного членства.
Главные тезисы
- Роберт Фицо выступил против предложения Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена в ЕС.
- Путь к членству в Европейском Союзе является долгосрочным процессом, требующим выполнения условий странами-кандидатами.
Фицо выступил против Украины как "ассоциированного члена" ЕС
Об этом Фицо заявил на пресс-конференции 21 мая.
Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не будет иметь достаточной поддержки среди членов ЕС.
Он добавил, что, когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.
Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС на данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.
Ранее канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей "ассоциированного членства" в ЕС для Украины как временного статуса, который частично "закроет" запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме другим европейским лидерам.
В Еврокомиссии подтвердили, что "действительно получили письмо от канцлера Мерца" и призвали к продолжению дискуссий о предстоящем расширении ЕС.
