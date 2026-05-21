Фицо раскритиковал предложение Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС

Источник:  Dennik N

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноценного членства.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо выступил против предложения Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена в ЕС.
  • Путь к членству в Европейском Союзе является долгосрочным процессом, требующим выполнения условий странами-кандидатами.

Фицо выступил против Украины как "ассоциированного члена" ЕС

Об этом Фицо заявил на пресс-конференции 21 мая.

Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не будет иметь достаточной поддержки среди членов ЕС.

Либо мы кого-то принимаем в ЕС или нет. Сегодня у Европейского Союза нет атмосферы для таких шагов.

Он добавил, что, когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС на данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.

Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее.

Ранее канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей "ассоциированного членства" в ЕС для Украины как временного статуса, который частично "закроет" запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме другим европейским лидерам.

В Еврокомиссии подтвердили, что "действительно получили письмо от канцлера Мерца" и призвали к продолжению дискуссий о предстоящем расширении ЕС.

