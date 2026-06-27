Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины — циничное заявление Фицо
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Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины — циничное заявление Фицо

Фицо
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Источник:  Aktuality

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против планов НАТО на саммите в Анкаре 7-8 июля о предоставлении многомиллиардной финансовой помощи Украине.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо выступает против предоставления финансовой помощи Украине на саммите НАТО в Анкаре.
  • Премьер-министр Словакии отказывается оплачивать военные расходы Украины и выступает против участия страны во внешних военных конфликтах.

Фицо выступил против помощи стран НАТО Украине

Словацкий премьер охарактеризовал готовящуюся помощь как "масштабную" и заявил, что в течение следующей недели он намерен провести встречу по этому вопросу на уровне высших конституционных должностных лиц с участием министра обороны Роберта Калиняка.

Он намерен вести переговоры так, чтобы словацкая делегация отправилась на саммит без мандата "привлекать Словакию в дальнейшие военные займы или финансовые взносы".

Он также добавил, что не может помешать другим странам, которые "хотят скинуться на войну".

Знаете, что может произойти? Сюда залетит какой-нибудь дрон, намеренно или ненамеренно, упадет на жилой дом, будут погибли или ранены, и у нас в повестке дня может оказаться третья мировая война. Поэтому от имени Словакии я заявляю: никакой поддержки войне Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в том числе для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что на саммите в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.

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