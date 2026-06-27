Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины — циничное заявление Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против планов НАТО на саммите в Анкаре 7-8 июля о предоставлении многомиллиардной финансовой помощи Украине.
Главные тезисы
- Роберт Фицо выступает против предоставления финансовой помощи Украине на саммите НАТО в Анкаре.
- Премьер-министр Словакии отказывается оплачивать военные расходы Украины и выступает против участия страны во внешних военных конфликтах.
Фицо выступил против помощи стран НАТО Украине
Словацкий премьер охарактеризовал готовящуюся помощь как "масштабную" и заявил, что в течение следующей недели он намерен провести встречу по этому вопросу на уровне высших конституционных должностных лиц с участием министра обороны Роберта Калиняка.
Он также добавил, что не может помешать другим странам, которые "хотят скинуться на войну".
На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в том числе для Украины.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что на саммите в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.
Следует отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.
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