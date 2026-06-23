Президент Чехії Павел позивається проти прем’єр-міністра Бабіша

Президент Чехії Петр Павел публічно оголосив, що подав позов проти уряду свої країни. Таким чином він намагається оскаржити рішення прем’єр-міністра Андрея Бабіша не включати його до складу урядової делегації, яка братиме участь у саміті НАТО в Туреччині.

Позов Павела проти Бабіша — усі подробиці скандалу

За словами чеського президента, він направив свій позов до Конституційного суду Чехії.

Таким чином Павел хоче отримати роз’яснення стосовно того, хто має повноваження вирішувати, чи може глава держави брати участь у саміті НАТО.

Згідно з даними ЗМІ, суд повинен розглянути це питання у межах пленарного засідання вже 24 червня.

У своїй заяві Павел стверджував, що Бабіш намагається "виключити" його з саміту, тим самим "обмежуючи роль, надану йому Конституцією".

Президент звернув увагу на те, що його попередники брали участь у всіх попередніх самітах НАТО, а він сам був присутній на кожному зібранні Альянсу з моменту вступу на посаду у 2023 році.