Президент Чехии Павел судится с премьер-министром Бабишем

Президент Чехии Петр Павел публично объявил, что подал иск против правительства своей страны. Таким образом, он пытается обжаловать решение премьер-министра Андрея Бабиша не включать его в состав правительственной делегации, которая будет участвовать в саммите НАТО в Турции.
Главные тезисы
- Бабиш заявил, что, хотя он "уважает" решение президента подать иск.
- Однако, по его убеждению, это плохая идея.
Иск Павела против Бабиша — все подробности скандала
По словам чешского президента, он направил свой иск в Конституционный суд Чехии.
Таким образом, Павел хочет получить разъяснения относительно того, кто имеет полномочия решать, может ли глава государства участвовать в саммите НАТО.
Согласно данным СМИ, суд должен рассмотреть этот вопрос в рамках пленарного заседания уже 24 июня.
В своем заявлении Павел утверждал, что Бабиш пытается "исключить" его с саммита, тем самым "ограничивая роль, предоставленную ему Конституцией".
Президент обратил внимание на то, что его предшественники принимали участие во всех предыдущих саммитах НАТО, а сам он присутствовал на каждом собрании Альянса с момента вступления в должность в 2023 году.
После длительных дискуссий по поводу того, кто будет представлять Прагу в Анкаре, Бабиш в понедельник объявил, что глава государства не сможет присоединиться к официальной делегации, поскольку "этот саммит будет отличаться от предыдущих".
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