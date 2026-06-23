Президент Чехии Павел судится с премьер-министром Бабишем

Президент Чехии Петр Павел публично объявил, что подал иск против правительства своей страны. Таким образом, он пытается обжаловать решение премьер-министра Андрея Бабиша не включать его в состав правительственной делегации, которая будет участвовать в саммите НАТО в Турции.

Иск Павела против Бабиша — все подробности скандала

По словам чешского президента, он направил свой иск в Конституционный суд Чехии.

Таким образом, Павел хочет получить разъяснения относительно того, кто имеет полномочия решать, может ли глава государства участвовать в саммите НАТО.

Согласно данным СМИ, суд должен рассмотреть этот вопрос в рамках пленарного заседания уже 24 июня.

В своем заявлении Павел утверждал, что Бабиш пытается "исключить" его с саммита, тем самым "ограничивая роль, предоставленную ему Конституцией".

Президент обратил внимание на то, что его предшественники принимали участие во всех предыдущих саммитах НАТО, а сам он присутствовал на каждом собрании Альянса с момента вступления в должность в 2023 году.