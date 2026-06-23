Президент Чехии Павел судится с премьер-министром Бабишем
Категория
Политика
Дата публикации

Президент Чехии Павел судится с премьер-министром Бабишем

Иск Павела против Бабиша – все подробности скандала
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Президент Чехии Петр Павел публично объявил, что подал иск против правительства своей страны. Таким образом, он пытается обжаловать решение премьер-министра Андрея Бабиша не включать его в состав правительственной делегации, которая будет участвовать в саммите НАТО в Турции.

Главные тезисы

  • Бабиш заявил, что, хотя он "уважает" решение президента подать иск.
  • Однако, по его убеждению, это плохая идея.

Иск Павела против Бабиша — все подробности скандала

По словам чешского президента, он направил свой иск в Конституционный суд Чехии.

Таким образом, Павел хочет получить разъяснения относительно того, кто имеет полномочия решать, может ли глава государства участвовать в саммите НАТО.

Согласно данным СМИ, суд должен рассмотреть этот вопрос в рамках пленарного заседания уже 24 июня.

В своем заявлении Павел утверждал, что Бабиш пытается "исключить" его с саммита, тем самым "ограничивая роль, предоставленную ему Конституцией".

Президент обратил внимание на то, что его предшественники принимали участие во всех предыдущих саммитах НАТО, а сам он присутствовал на каждом собрании Альянса с момента вступления в должность в 2023 году.

После длительных дискуссий по поводу того, кто будет представлять Прагу в Анкаре, Бабиш в понедельник объявил, что глава государства не сможет присоединиться к официальной делегации, поскольку "этот саммит будет отличаться от предыдущих".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Чехии Павел назвал неоднозначную цену за суверенитет Украины
Павел
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Чехии Павел призвал НАТО жестко отвечать на воздушные провокации РФ
Павел
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Вредит авторитету НАТО больше Путина". Павел жестко раскритиковал заявления Трампа
Павел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?