Президент Сербії Вучич збирається піти у відставку

Президент Сербії Александар Вучич, який перебуває при владі 13 років, 27 червня на проурядовому мітингу оголосив своїм прихильникам, що піде у відставку протягом кількох тижнів, і в країні відбудуться дострокові президентські та парламентські вибори.
Головні тези:
- Президент Сербії Вучич піде у відставку після 13 років при владі, подія спричинена після антикорупційних протестів у країні.
- Відставка Вучича викличе дострокові президентські та парламентські вибори, які мають важливе значення для майбутнього Сербії та її шляху до вступу до ЄС.
Вучич заявив про готовність піти у відставку
Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку, - заявив він.
На мітингу Вучич заявив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії перемогти на президентських виборах та дострокових парламентських виборах.
Зазначається, що Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, але Белград спочатку повинен покращити верховенство права, включаючи умови для вільних і чесних виборів, а також викорінити корупцію та організовану злочинність.
Cербія також повинна узгодити свою зовнішню політику з політикою блоку, зокрема запровадити санкції проти Росії за вторгнення в Україну.
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