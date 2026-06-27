Президент Сербії Вучич збирається піти у відставку
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Президент Сербії Вучич збирається піти у відставку

Вучич
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Джерело:  Reuters

Президент Сербії Александар Вучич, який перебуває при владі 13 років, 27 червня на проурядовому мітингу оголосив своїм прихильникам, що піде у відставку протягом кількох тижнів, і в країні відбудуться дострокові президентські та парламентські вибори.

Головні тези:

  • Президент Сербії Вучич піде у відставку після 13 років при владі, подія спричинена після антикорупційних протестів у країні.
  • Відставка Вучича викличе дострокові президентські та парламентські вибори, які мають важливе значення для майбутнього Сербії та її шляху до вступу до ЄС.

Вучич заявив про готовність піти у відставку

Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку, - заявив він.

На мітингу Вучич заявив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії перемогти на президентських виборах та дострокових парламентських виборах.

Агентство нагадує, що заява Вучича пролунала після півторарічних, часом супроводжуваних насильством, антикорупційних протестів, очолюваних студентами.

Зазначається, що Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, але Белград спочатку повинен покращити верховенство права, включаючи умови для вільних і чесних виборів, а також викорінити корупцію та організовану злочинність.

Cербія також повинна узгодити свою зовнішню політику з політикою блоку, зокрема запровадити санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

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