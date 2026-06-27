Президент Сербии Вучич собирается уйти в отставку

Находящийся у власти 13 лет президент Сербии Александар Вучич 27 июня на проправительственном митинге объявил своим сторонникам, что уйдет в отставку в течение нескольких недель, и в стране состоятся досрочные президентские и парламентские выборы.

Вучич заявил о готовности уйти в отставку

Я буду президентом всего несколько недель, а потом уйду в отставку, — заявил он.

На митинге Вучич заявил, что поможет своей Сербской прогрессивной партии победить на президентских и досрочных парламентских выборах.

Агентство напоминает, что заявление Вучича прозвучало после полуторагодичных, подчас сопровождаемых насилием, антикоррупционных протестов, возглавляемых студентами. Поделиться

Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, но Белград сначала должен улучшить верховенство права, включая условия для свободных и честных выборов, а также искоренить коррупцию и организованную преступность.