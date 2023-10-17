Пересекли черту. Кулеба отреагировал на последние события в Польше

По мнению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, результаты парламентских выборов в Польше не повлияют на стратегические отношения наших стран.
Кулеба прокомментировал результаты выборов в Польше
Как уверяет украинский дипломат, на стратегические отношения официальных Киева и Варшавы "не влияет ничего, потому что слишком глубоки эти отношения, слишком много на них всего завязано".
Глава МИД обращает внимание на то, что со стороны официальной Варшавы больше не звучит жесткая риторика относительно зернового конфликта или поставок оружия Украине.
Дмитрий Кулеба в который раз напомнил о том, что Украина всегда ценила и будет ценить Польшу и отношения с ней.
Однако у нас также есть и другие соседи, с которыми очень важно развивать сотрудничество.
Что важно знать о результатах выборов в Польше
Как уже упоминалось ранее, в Польше, по предварительным результатам на парламентских выборах, лидирует правящая партия "Право и справедливость".
На втором месте – блок "Гражданская коалиция".
Что важно понимать, руководящая партия Польши "Право и справедливость" потеряет более десятка мест в Сенате, где и при предыдущей каденции не было большинства.
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