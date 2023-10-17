Пересекли черту. Кулеба отреагировал на последние события в Польше
Категория
Политика
Дата публикации

Пересекли черту. Кулеба отреагировал на последние события в Польше

Дмитрий Кулеба
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По мнению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, результаты парламентских выборов в Польше не повлияют на стратегические отношения наших стран.

Кулеба прокомментировал результаты выборов в Польше

Как уверяет украинский дипломат, на стратегические отношения официальных Киева и Варшавы "не влияет ничего, потому что слишком глубоки эти отношения, слишком много на них всего завязано".

И главное: тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестком, жестоком мире друг без друга, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД обращает внимание на то, что со стороны официальной Варшавы больше не звучит жесткая риторика относительно зернового конфликта или поставок оружия Украине.

В самой Польше эти разговоры были довольно красноречиво остановлены в один момент, когда те, кто об этом начал говорить, осознали - и им показали своих же польские коллеги - что они пересекли границу, - объяснил дипломат.

Дмитрий Кулеба в который раз напомнил о том, что Украина всегда ценила и будет ценить Польшу и отношения с ней.

Однако у нас также есть и другие соседи, с которыми очень важно развивать сотрудничество.

Поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в уже завершившейся избирательной кампании. Теперь в Польше будет формирование коалиции, формирование нового правительства. Но это уже другая история, – заявил глава МИД.

Что важно знать о результатах выборов в Польше

Как уже упоминалось ранее, в Польше, по предварительным результатам на парламентских выборах, лидирует правящая партия "Право и справедливость".

На втором месте – блок "Гражданская коалиция".

Что важно понимать, руководящая партия Польши "Право и справедливость" потеряет более десятка мест в Сенате, где и при предыдущей каденции не было большинства.

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