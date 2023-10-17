Перетнули межу. Кулеба відреагував на останні події в Польщі
Категорія
Політика
Дата публікації

Перетнули межу. Кулеба відреагував на останні події в Польщі

Дмитро Кулеба
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На переконання шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, результати парламентських виборів у Польщі не вплинуть на стратегічні відносини наших країн.

Кулеба прокоментував результати виборів у Польщі

Як запевняє український дипломат, на стратегічні відносини офіційних Києва та Варшави "не впливає нічого, тому що занадто глибокі ці відносини, занадто багато на них всього зав'язано".

І головне: тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть один без одного й не виживуть у цьому жорсткому, жорстокому світі одне без одного, – наголосив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС звертає увагу на те, що з боку офіційної Варшави більше вже не лунає жорстка риторика щодо зернової суперечки чи постачання зброї Україні.

У самій Польщі ці розмови були доволі красномовно зупинені в один момент, коли ті, хто про це почав говорити, усвідомили - і їм показали своїх ж польські колеги, – що вони перетнули межу, - пояснив дипломат.

Дмитро Кулеба вкотре нагадав про те, що Україна завжди цінувала й буде цінувати Польщу й відносини з нею.

Проте у нас також є й інші сусіди, з якими вкрай важливо розвивати співробітництво.

Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась. Тепер у Польщі буде формування коаліції, формування нового уряду. Але це вже інша історія, – заявив очільник МЗС.

Що важливо знати про результати виборів у Польщі

Як уже згадувалося раніше, у Польщі, за попередніми результатами на парламентських виборах, лідирує керівна партія "Право і справедливість".

На другому місці – блок "Громадянська коаліція".

Що важливо розуміти, керівна партія Польщі "Право і справедливість" втратить більше десятка місць у Сенаті, де і за попередньої каденції не мала більшості.

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