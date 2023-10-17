Перетнули межу. Кулеба відреагував на останні події в Польщі

На переконання шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, результати парламентських виборів у Польщі не вплинуть на стратегічні відносини наших країн.
Кулеба прокоментував результати виборів у Польщі
Як запевняє український дипломат, на стратегічні відносини офіційних Києва та Варшави "не впливає нічого, тому що занадто глибокі ці відносини, занадто багато на них всього зав'язано".
Очільник МЗС звертає увагу на те, що з боку офіційної Варшави більше вже не лунає жорстка риторика щодо зернової суперечки чи постачання зброї Україні.
Дмитро Кулеба вкотре нагадав про те, що Україна завжди цінувала й буде цінувати Польщу й відносини з нею.
Проте у нас також є й інші сусіди, з якими вкрай важливо розвивати співробітництво.
Що важливо знати про результати виборів у Польщі
Як уже згадувалося раніше, у Польщі, за попередніми результатами на парламентських виборах, лідирує керівна партія "Право і справедливість".
На другому місці – блок "Громадянська коаліція".
Що важливо розуміти, керівна партія Польщі "Право і справедливість" втратить більше десятка місць у Сенаті, де і за попередньої каденції не мала більшості.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-