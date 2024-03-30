«Пьяные сториз». Мицкевич опроверг тайные отношения с Поляковой

После заявления о якобы секретном романе Мицкевича и Поляковой в сети появились новые подробности этой ситуации. Сам повар решил несколько разъяснить произошедший инцидент.
Мицкевич признался об отношениях с Поляковой
Влад опроверг собственные заявления об отношениях и попросил прощения перед Поляковой и ее родными. По его словам, ночные "пьяные сториз" были клеветой.
Шеф-повар заявил, что наговорил лжи, потому что был пьян.
Влад добавил, что мотивом его действий стал конфликт с артисткой из-за финансов. В то же время теперь он извинился за свои действия.
Я хочу попросить прощения в первую очередь перед Олей и всей ее семьей. Тоже перед своей девушкой. Надеюсь, еще не бывшей, потому что она просто вареная из-за того, что получилось.
Оля Полякова закрутила роман с Мицкевичем
В социальной сети Инстаграм кулинар опубликовал фото, на которых страстно целуется с украинской артисткой.
Что интересно, слухи о романе звезд распространялись и раньше, однако и Влад, и Оля их активно отрицали.
По словам Мицкевича, их тайные отношения с Поляковой длились довольно долго, около года.
Более того, они даже жили вместе.
Думаю, что не всем это был секрет. Думаю, что умные люди задумались. Да, с**а, обидно, б**ть. Обидно не за себя, обидно за вас, обманутых людей, говоривших об идеальной семье, — заявил кулинар в Инстаграм-историях.
Стоит обратить внимание, что Мицкевич решил рассказать правду об их отношениях после того, как Оля Полякова его покинула.
Она с*лась из нашего дома, — пожаловался кулинар.
После этого он показал чемоданы и туфли артистки. Последние он выбросил через окно.
Что интересно, сейчас на странице Мицкевича нет этих сториз. Он их удалил с утра, а распространил ночью.
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