«Пʼяні сторіз». Міцкевич спростував таємні стосунки з Поляковою

Після заяви про нібито таємний роман Міцкевича та Полякової у мережі з'явилися нові подробиці цієї ситуації. Сам кухар вирішив дещо роз'яснити інцидент, який трапився.

Міцкевич зізнався про відносини з Поляковою

Влад спростував власні заяви про стосунки й попросив вибачення перед Поляковою та її рідними. За його словами, нічні "п'яні сторіс" були наклепом.

Шеф-кухар заявив, що наговорив брехні, бо був п'яний.

Я дуже довгий час вже сиджу на антидепресантах. Це правда. І я вчора вирішив трішечки міксанути з алкоголем. І міксанув дві пляшки віскі. В мене зірвало дах. Влад Міцкевич Шеф-кухар

Влад додав, що мотивом його дій став конфлікт з артисткою через фінанси. Водночас тепер він перепросив за свої дії.

Я хочу попросити вибачення в першу чергу перед Олею та всією її сім'єю. Також перед своєю дівчиною. Сподіваюся, ще не колишньою, бо вона просто варена з того, що вийшло.

Оля Полякова закрутила роман з Міцкевичем

У соціальній мережі Інстаграм кулінар опублікував фото, на яких він пристрасно цілується з українською артисткою.

Що цікаво, чутки про роман зірок ширилися й раніше, однак і Влад, і Оля їх активно заперечували.

За словами Міцкевича, їхні таємні стосунки з Поляковою тривали доволі довго, близько року.

Ба більше, вони навіть жили разом.

Думаю, що не для всіх це був секрет. Думаю, що розумні люди додумались. Так, с**а, обідно, б**ть. Обідно не за себе, обідно за вас, обманутих людей, котрі про ідеальну сім'ю говорили, — заявив кулінар в Інстаграм-історіях.

Варто звернути увагу на те, що Міцкевич вирішив розповісти правду про їхні стосунки після того, як Оля Полякова його покинула.

Вона з*балася з нашого дому, — поскаржився кулінар.

Після цього він показав валізи та туфлі артистки. Останні він викинув через вікно.

Що цікаво, зараз на сторінці Міцкевича немає цих сторіс. Він їх видалив зранку, а поширив вночі.