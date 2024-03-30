«Пʼяні сторіз». Міцкевич спростував таємні стосунки з Поляковою

Після заяви про нібито таємний роман Міцкевича та Полякової у мережі з'явилися нові подробиці цієї ситуації. Сам кухар вирішив дещо роз'яснити інцидент, який трапився.
Міцкевич зізнався про відносини з Поляковою
Влад спростував власні заяви про стосунки й попросив вибачення перед Поляковою та її рідними. За його словами, нічні "п'яні сторіс" були наклепом.
Шеф-кухар заявив, що наговорив брехні, бо був п'яний.
Влад додав, що мотивом його дій став конфлікт з артисткою через фінанси. Водночас тепер він перепросив за свої дії.
Я хочу попросити вибачення в першу чергу перед Олею та всією її сім'єю. Також перед своєю дівчиною. Сподіваюся, ще не колишньою, бо вона просто варена з того, що вийшло.
Оля Полякова закрутила роман з Міцкевичем
У соціальній мережі Інстаграм кулінар опублікував фото, на яких він пристрасно цілується з українською артисткою.
Що цікаво, чутки про роман зірок ширилися й раніше, однак і Влад, і Оля їх активно заперечували.
За словами Міцкевича, їхні таємні стосунки з Поляковою тривали доволі довго, близько року.
Ба більше, вони навіть жили разом.
Думаю, що не для всіх це був секрет. Думаю, що розумні люди додумались. Так, с**а, обідно, б**ть. Обідно не за себе, обідно за вас, обманутих людей, котрі про ідеальну сім'ю говорили, — заявив кулінар в Інстаграм-історіях.
Варто звернути увагу на те, що Міцкевич вирішив розповісти правду про їхні стосунки після того, як Оля Полякова його покинула.
Вона з*балася з нашого дому, — поскаржився кулінар.
Після цього він показав валізи та туфлі артистки. Останні він викинув через вікно.
Що цікаво, зараз на сторінці Міцкевича немає цих сторіс. Він їх видалив зранку, а поширив вночі.
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