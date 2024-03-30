Відомий кулінар заявив про таємний роман з Олею Поляковою — фото

Учасник восьмого сезону "МастерШеф" Влад Міцкевич несподівано для всіх зізнався, що мав романтичні стосунки з українською співачкою Олею Поляковою.
Оля Полякова закрутила роман з Міцкевичем
У соціальній мережі Інстаграм кулінар опублікував фото, на яких він пристрасно цілується з українською артисткою.
Що цікаво, чутки про роман зірок ширилися й раніше, однак і Влад, і Оля їх активно заперечували.
За словами Міцкевича, їхні таємні стосунки з Поляковою тривали доволі довго, близько року.
Ба більше, вони навіть жили разом.
Варто звернути увагу на те, що Міцкевич вирішив розповісти правду про їхні стосунки після того, як Оля Полякова його покинула.
Після цього він показав валізи та туфлі артистки. Останні він викинув через вікно.
Що цікаво, зараз на сторінці Міцкевича немає цих сторіс. Він їх видалив зранку, а поширив вночі.
Що відомо про стосунки Влада Міцкевича та Олі Полякової
Варто зазначити, що зірки співведучими шоу "Він готує, вона керує".
У цій програмі українські пари проходили випробовування, яке полягало у вкрай незвичному процесі приготування їжі: чоловіки готували страви під керівництвом своїх жінок.
Що цікаво, в одному з випусків проєкту Оля і Влад також цілувалися. Щоправда, співачка цілувала Міцкевича не в губи, а в щоку.
Вже після шоу кулінара та артистку доволі багато разів помічали разом.
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