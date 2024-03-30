Відомий кулінар заявив про таємний роман з Олею Поляковою — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Відомий кулінар заявив про таємний роман з Олею Поляковою — фото

Оля Полякова
Джерело:  online.ua

Учасник восьмого сезону "МастерШеф" Влад Міцкевич несподівано для всіх зізнався, що мав романтичні стосунки з українською співачкою Олею Поляковою.

Оля Полякова закрутила роман з Міцкевичем

У соціальній мережі Інстаграм кулінар опублікував фото, на яких він пристрасно цілується з українською артисткою.

Фото: скриншот

Що цікаво, чутки про роман зірок ширилися й раніше, однак і Влад, і Оля їх активно заперечували.

За словами Міцкевича, їхні таємні стосунки з Поляковою тривали доволі довго, близько року.

Ба більше, вони навіть жили разом.

Думаю, що не для всіх це був секрет. Думаю, що розумні люди додумались. Так, с**а, обідно, б**ть. Обідно не за себе, обідно за вас, обманутих людей, котрі про ідеальну сім'ю говорили, — заявив кулінар в Інстаграм-історіях.

Варто звернути увагу на те, що Міцкевич вирішив розповісти правду про їхні стосунки після того, як Оля Полякова його покинула.

Вона з*балася з нашого дому, — поскаржився кулінар.

Після цього він показав валізи та туфлі артистки. Останні він викинув через вікно.

Що цікаво, зараз на сторінці Міцкевича немає цих сторіс. Він їх видалив зранку, а поширив вночі.

Що відомо про стосунки Влада Міцкевича та Олі Полякової

Варто зазначити, що зірки співведучими шоу "Він готує, вона керує".

У цій програмі українські пари проходили випробовування, яке полягало у вкрай незвичному процесі приготування їжі: чоловіки готували страви під керівництвом своїх жінок.

Що цікаво, в одному з випусків проєкту Оля і Влад також цілувалися. Щоправда, співачка цілувала Міцкевича не в губи, а в щоку.

Вже після шоу кулінара та артистку доволі багато разів помічали разом.

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