Известный кулинар заявил о тайном романе с Олей Поляковой — фото

Участник восьмого сезона "МастерШеф" Влад Мицкевич неожиданно для всех признался, что у него были романтические отношения с украинской певицей Олей Поляковой.
Оля Полякова закрутила роман с Мицкевичем
В социальной сети Инстаграм кулинар опубликовал фото, на которых страстно целуется с украинской артисткой.
Что интересно, слухи о романе звезд распространялись и раньше, однако и Влад, и Оля их активно отрицали.
По словам Мицкевича, их тайные отношения с Поляковой длились довольно долго, около года.
Более того, они даже жили вместе.
Стоит обратить внимание на то, что Мицкевич решил рассказать правду об их отношениях после того, как Оля Полякова его бросила.
После этого он показал чемоданы и туфли артистки. Последние он выбросил через окно.
Что интересно, сейчас на странице Мицкевича нет этих Историй. Он их удалил с утра, а распространил ночью.
Что известно об отношениях Влада Мицкевича и Оли Поляковой
Следует отметить, что звезды были соведущими шоу "Он готовит, она руководит".
В этой программе украинские пары проходили испытание, заключавшееся в крайне необычном процессе приготовления пищи: мужчины готовили блюда под руководством своих женщин.
Что интересно, в одном из выпусков проекта Оля и Влад тоже целовались. Правда, певица целовала Мицкевича не в губы, а в щеку.
Уже после шоу кулинара и артистку много раз замечали вместе.
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