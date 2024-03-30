Известный кулинар заявил о тайном романе с Олей Поляковой — фото

Участник восьмого сезона "МастерШеф" Влад Мицкевич неожиданно для всех признался, что у него были романтические отношения с украинской певицей Олей Поляковой.

Оля Полякова закрутила роман с Мицкевичем

В социальной сети Инстаграм кулинар опубликовал фото, на которых страстно целуется с украинской артисткой.

Фото: скриншот

Что интересно, слухи о романе звезд распространялись и раньше, однако и Влад, и Оля их активно отрицали.

По словам Мицкевича, их тайные отношения с Поляковой длились довольно долго, около года.

Более того, они даже жили вместе.

Думаю, что не для всех это был секрет. Думаю, что умные люди додумались. Так, с**а, обидно, б**ть. Обедно не за себя, обедно за вас, обманутых людей, говоривших об идеальной семье, — заявил кулинар в Инстаграм-историях. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что Мицкевич решил рассказать правду об их отношениях после того, как Оля Полякова его бросила.

Она с**балась из нашего дома, — пожаловался кулинар. Поделиться

После этого он показал чемоданы и туфли артистки. Последние он выбросил через окно.

Что интересно, сейчас на странице Мицкевича нет этих Историй. Он их удалил с утра, а распространил ночью.

Что известно об отношениях Влада Мицкевича и Оли Поляковой

Следует отметить, что звезды были соведущими шоу "Он готовит, она руководит".

В этой программе украинские пары проходили испытание, заключавшееся в крайне необычном процессе приготовления пищи: мужчины готовили блюда под руководством своих женщин.

Что интересно, в одном из выпусков проекта Оля и Влад тоже целовались. Правда, певица целовала Мицкевича не в губы, а в щеку.

Уже после шоу кулинара и артистку много раз замечали вместе.