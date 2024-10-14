По Украине ширится волна сообщений о массовых минированиях. Что произошло

Госучреждения и учебные заведения по всей Украине днем 14 октября массово получают уведомления о минированиях.

По Украине ширится волна сообщений о массовых минированиях

В ряде городов Украины сообщили о минировании государственных учреждений и учебных заведений. На местах работают взрывотехники и кинологи

Так, Киевский апелляционный суд сообщил о том, что им поступило сообщение о минировании помещения.

Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий. Проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда. Поделиться

Кроме того, поступил вызов о минировании здания Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Туда уже прибыли правоохранители и приступили к проверке здания.

В то же время после 12:00 в Сумах в 10 различных государственных учреждений поступило сообщение о минировании зданий.

Среди вероятно заминированных зданий: Заречный суд, управление образования и науки Сумского городского совета, сервисный центр на улице Белопольский путь и здание казначейства.

В то же время во Львове также поступили сообщения о минировании учебных заведений и ряде зданий. Несколько учебных заведений проводят эвакуацию учащихся через сообщения о минировании

Издание LIGA.net пишет, что также получило уведомление о минировании своего офиса в Киеве. Поделиться

Взрывчатку ищут в школах, горсоветах, помещении Высшего совета правосудия и других учреждениях. В частности, известно о случаях в Киеве, на Черниговщине, Сумщине, Житомирщине, во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске, Тернополе и других городах.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что 14 октября вся страна стала свидетелями попыток дестабилизации из-за фейковых сообщений о минировании государственных учреждений и органов местного самоуправления.

Это направлено на срыв работы важнейших для страны структур и сеяние паники среди населения. Днепропетровский областной совет также оказался в центре событий: поступил звонок о заминировании здания.

По его словам, угрозы не подтвердились, а все работники находятся в безопасности.

1 сентября 2023 года в Киеве фейково заминировали школы

В Киеве полиция получила уведомление о минировании всех средних школ, сообщает Киевская городская военная администрация.

Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в г. Киеве. Сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Поделиться

Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией, добавляют в КМВА.