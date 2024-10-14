Україною шириться хвиля повідомлень щодо масових замінувань. Що сталося

Держустанови та навчальні заклади по всій Україні вдень 14 жовтня масово отримують повідомлення про замінування.

Україною шириться хвиля повідомлень щодо масових замінувань

У низці міст України повідомили про мінування державних установ і навчальних закладів. На місцях працюють вибухотехніки та кінологи

Так, Київський апеляційний суд повідомив про те, що їм надійшло повідомлення про замінування приміщення.

Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду. Поширити

Крім цього, надійшов виклик про мінування будівлі Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Туди вже прибули правоохоронці та розпочали перевірку будівлі.

Водночас після 12:00 у Сумах до 10 різних державних установ надійшло повідомлення про мінування будівель.

Серед, ймовірно, замінованих будівель: Зарічний суд, управління освіти і науки Сумської міської ради, сервісний центр на вулиці Білопільський шлях і будівля казначейства.

Водночас у Львові також надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів і низки будівель. Кілька навчальних закладів проводять евакуацію учнів через повідомлення про замінування

Видання LIGA.net пише, що також отримало повідомлення про мінування свого офісу в Києві. Поширити

Вибухівку шукають у школах, міськрадах, приміщенні Вищої ради правосуддя та інших установах. Зокрема відомо про випадки в Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську, Тернополі та інших містах.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що 14 жовтня вся країна стала свідками спроб дестабілізації через фейкові повідомлення про замінування державних установ та органів місцевого самоврядування.

Це спрямовано на зрив роботи важливих для країни структур і сіяння паніки серед населення. Дніпропетровська обласна рада також опинилася в центрі подій: надійшов дзвінок про замінування будівлі.

За його словами, загрози не підтвердилися, а всі працівники в безпеці.

1 вересня 2023 року у Києві фейково замінували школи

У Києві поліція отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у м. Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Поширити

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде ухвалюватися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією, додають у КМВА.