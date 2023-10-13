Почему армия РФ упорно пытается захватить Авдеевку — объяснение военных экспертов

Преступная армия РФ, несмотря на страшные потери, не прекращает штурмов Авдеевки в Донецкой области, подтягивает резервы и продолжает попытки захватить населенный пункт.
Армия РФ пытается захватить Авдеевку любой ценой
По словам полковника запаса ВСУ, летчика инструктора и военного эксперта Романа Свитана, высокие потери российских военных преступников в районе Авдеевки объясняются использованием неэффективной тактики и грамотными оборонительными действиями украинских военных.
По его словам, в штурме Авдеевки задействованы преимущественно мобилизованные без соответствующего военного опыта россияне и жители оккупированных украинских территорий.
В то же время, им противостоят мотивированные украинские военные, которые держат оборону города уже более 9 лет.
Свитан отметил, что попытки военных преступников армии РФ захватить Авдеевку напоминают аналогичную ситуацию в районе Угледара минувшей зимой, однако Авдеевка, в отличие от Угледара, находится во враждебном окружении с севера и запада.
Именно поэтому армия агрессора вынуждена двигаться по маршрутам, которые хорошо простреливались украинской артиллерией. А попав под огонь украинских "богов войны", у русских нет другого выбора, чем бежать по тому же маршруту, по которому они только наступали.
Есть ли угроза захвата Авдеевки
По словам главреда Defense Express Олега Каткова в комментарии журналистам издания "Эспрессо", российские военные преступники готовы к длительным боевым действиям в районе Авдеевки и текущая напряженная ситуация может сохраняться в течение многих месяцев.
По его мнению, боевые действия в районе Авдеевки будут продолжаться долгое время.
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