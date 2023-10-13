Почему армия РФ упорно пытается захватить Авдеевку — объяснение военных экспертов

Преступная армия РФ, несмотря на страшные потери, не прекращает штурмов Авдеевки в Донецкой области, подтягивает резервы и продолжает попытки захватить населенный пункт.

Армия РФ пытается захватить Авдеевку любой ценой

По словам полковника запаса ВСУ, летчика инструктора и военного эксперта Романа Свитана, высокие потери российских военных преступников в районе Авдеевки объясняются использованием неэффективной тактики и грамотными оборонительными действиями украинских военных.

Можно сказать, что число погибших в этом штурме россиян уже исчисляется тысячами. Ими забиты все морги Донецка, Ясиноватой и Макеевки, а также все местные больницы, отмечает аналитик. Поделиться

По его словам, в штурме Авдеевки задействованы преимущественно мобилизованные без соответствующего военного опыта россияне и жители оккупированных украинских территорий.

В то же время, им противостоят мотивированные украинские военные, которые держат оборону города уже более 9 лет.

Свитан отметил, что попытки военных преступников армии РФ захватить Авдеевку напоминают аналогичную ситуацию в районе Угледара минувшей зимой, однако Авдеевка, в отличие от Угледара, находится во враждебном окружении с севера и запада.

Фактически у России нет другого выбора. За 9 лет обороны Авдеевки Украина создала плотную систему укреплений и минований, которые делают невозможным движение по открытой местности. И россияне понимают, что любой шаг в сторону может означать для них смерть, – объясняет Свитан. Поделиться

Именно поэтому армия агрессора вынуждена двигаться по маршрутам, которые хорошо простреливались украинской артиллерией. А попав под огонь украинских "богов войны", у русских нет другого выбора, чем бежать по тому же маршруту, по которому они только наступали.

У России просто нет другой тактики. Она не может разминировать все заграждения, ведь это требует большого количества времени, которого у агрессора, судя по всему, нет, - отмечает Свитан. Поделиться

Есть ли угроза захвата Авдеевки

По словам главреда Defense Express Олега Каткова в комментарии журналистам издания "Эспрессо", российские военные преступники готовы к длительным боевым действиям в районе Авдеевки и текущая напряженная ситуация может сохраняться в течение многих месяцев.

Сейчас речь не идет о том, что на Авдеевском направлении активные боевые действия завершатся очень быстро. Мы всегда должны понимать, что любая российская операция будет продолжаться долго. Следует упомянуть недавние события в Угледаре. оккупанты штурмовали этот город месяцами. Там они также бросали колонны бронетехники, которые выжигались украинской армией. И как мы сейчас видим, Угледар находится под контролем Украины Поделиться

По его мнению, боевые действия в районе Авдеевки будут продолжаться долгое время.