Чому армія РФ наполегливо намагається захопити Авдіївку — пояснення військових експертів

Злочинна армія РФ, попри страшні втрати, не припиняє штурмів Авдіївки на Донеччині, підтягує резерви і продовжує спроби захопити населений пункт.

Армія РФ намагається захопити Авдіївку за будь-яку ціну

За словами полковника запасу ЗСУ, льотчика інструктора та військового експерта Романа Світана, високі втрати російських військових злочинців в районі Авдіївки пояснюються використанням неефективної тактики та грамотними оборонними діями українських військових.

Можна сказати, що кількість загиблих росіян у цьому штурмі вже обраховується тисячами. Ними забиті усі морги Донецька, Ясинуватої та Макіївки, а також усі місцеві лікарні, - зазначає аналітик. Поширити

За його словами, у штурмі Авдіївки задіяни переважно мобілізовані без відповідного військового досвіду росіяни та жителі окупованих українських територій.

У той же час їм протистоять мотивовані українські військові, які тримають оборону міста вже більше 9 років.

Світан зазначив, що спроби військових злочинців армії РФ захопити Авдіївку нагадують аналогічну ситуацію в районі Вугледара минулої зими, однак Авдіївка, на відміну від Вугледару, перебуває у ворожому оточенні з півночі та заходу.

Фактично, у Росії немає іншого вибору. За 9 років оборони Авдіївки Україна створила щільну систему укріплень та мінувань, які унеможливлюють рух відкритою місцевістю. І росіяни розуміють, що будь-який крок вбік може означати для них смерть, - пояснює Світан. Поширити

Саме тому армія агресора змушена рухатись маршрутами, які добре прострілювані українською артилерією. А потрапивши під вогонь українських “богів війни”, росіяни не мають іншого вибору, аніж тікати тим же маршрутом, яким вони щойно наступали.

Росія просто не має іншої тактики. Вона не може розмінувати усі загородження, адже це вимагає великої кількості часу, якого агресор, судячи з усього, не має, - зазначає Світан. Поширити

Чи є наразі загроза захоплення Авдіївки

За словами главреда Defense Express Олега Каткова у коментарі журналістам видання "Еспресо", російські військові злочинці готові до тривалих бойових дій в районі Авдіївки і поточна напружена ситуація може зберігатись протягом багатьох місяців.

Зараз мова не йде про те, що на Авдіївському напрямку активні бойові дії завершаться дуже швидко. Ми завжди повинні розуміти, що будь-яка російська операція триватиме довго. Варто згадати недавні події в Вугледарі. Окупанти штурмували це місто місяцями. Там вони так само кидали колони бронетехніки, які випалювалися українською армією. І як ми зараз бачимо, Вугледар знаходиться під контролем України Поширити

На його думку, бойові дії в районі Авдіївки будуть тривати протягом довгого часу.