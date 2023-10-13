Чому армія РФ наполегливо намагається захопити Авдіївку — пояснення військових експертів

Злочинна армія РФ, попри страшні втрати, не припиняє штурмів Авдіївки на Донеччині, підтягує резерви і продовжує спроби захопити населений пункт.
Армія РФ намагається захопити Авдіївку за будь-яку ціну
За словами полковника запасу ЗСУ, льотчика інструктора та військового експерта Романа Світана, високі втрати російських військових злочинців в районі Авдіївки пояснюються використанням неефективної тактики та грамотними оборонними діями українських військових.
За його словами, у штурмі Авдіївки задіяни переважно мобілізовані без відповідного військового досвіду росіяни та жителі окупованих українських територій.
У той же час їм протистоять мотивовані українські військові, які тримають оборону міста вже більше 9 років.
Світан зазначив, що спроби військових злочинців армії РФ захопити Авдіївку нагадують аналогічну ситуацію в районі Вугледара минулої зими, однак Авдіївка, на відміну від Вугледару, перебуває у ворожому оточенні з півночі та заходу.
Саме тому армія агресора змушена рухатись маршрутами, які добре прострілювані українською артилерією. А потрапивши під вогонь українських “богів війни”, росіяни не мають іншого вибору, аніж тікати тим же маршрутом, яким вони щойно наступали.
Чи є наразі загроза захоплення Авдіївки
За словами главреда Defense Express Олега Каткова у коментарі журналістам видання "Еспресо", російські військові злочинці готові до тривалих бойових дій в районі Авдіївки і поточна напружена ситуація може зберігатись протягом багатьох місяців.
На його думку, бойові дії в районі Авдіївки будуть тривати протягом довгого часу.
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