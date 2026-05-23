Подготовка миссии на Марс. SpaceX успешно запустила обновленный Starship
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Подготовка миссии на Марс. SpaceX успешно запустила обновленный Starship

Starship
Читати українською
Источник:  The Financial Times

SpaceX запустила обновленный Starship и вернула его на Землю невредимым во время успешного испытания ракеты, которая должна стать основой первичного размещения акций на 1,75 трлн долл. в следующем месяце, а когда-то — и амбиций Илона Маска добраться до Марса.

Главные тезисы

  • SpaceX успешно запустила обновленный Starship на важное испытание, возвращая ракету на Землю невредимой.
  • Это важный шаг для достижения амбиций Илона Маска по освоению космоса и отправке человека на Марс.

SpaceX успешно запустила обновленный Starship

Зрители, среди которых был администратор NASA Джаред Айзекман, вечером наблюдали с объекта Starbase компании на юге Техаса, как 33 двигателя Raptor вывели 408-футовую ракету в космос.

Во время первого полета существенно переработанная версия Starship V3 вышла на суборбитальную траекторию и развернула около двух десятков макетов и тестовых спутников, несмотря на отказ одного из шести двигателей на верхней ступени ракеты.

Верхняя ступень вернулась на Землю и замедлилась над Индийским океаном, после чего запустила два двигателя, чтобы перейти в вертикальное положение. Затем аппарат, как и ожидалось, опрокинулся в океан и взорвался.

Успешная миссия стала важным достижением для компании, потому что она стремится сажать и повторно использовать эту часть ракеты, чтобы снизить стоимость космических полетов.

Запуск SpaceX состоялся через несколько дней после того, как компания предоставила долгожданный проспект для крупнейшего IPO в истории.

SpaceX пыталась провести запуск 21 мая, но отменила планы после того, как удерживавший руку стартовой башни гидравлический штифт не втянулся, написал Маск в X.

SpaceX, производитель ракет и спутников Илона Маска, конфиденциально подала документы на первоначальное публичное размещение акций, открывающее путь к одному из самых больших размещений в истории.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Космический корабль компании SpaceX взорвался на стартовой площадке — видео
взрыв
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российский космонавт шпионил против SpaceX — его отстранили от миссии Crew-12
ЦПД
Артемьев
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенаторы США подозревают SpaceX в скрытых китайских инвестициях
SpaceX

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?