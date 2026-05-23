Подготовка миссии на Марс. SpaceX успешно запустила обновленный Starship

SpaceX запустила обновленный Starship и вернула его на Землю невредимым во время успешного испытания ракеты, которая должна стать основой первичного размещения акций на 1,75 трлн долл. в следующем месяце, а когда-то — и амбиций Илона Маска добраться до Марса.

SpaceX успешно запустила обновленный Starship

Зрители, среди которых был администратор NASA Джаред Айзекман, вечером наблюдали с объекта Starbase компании на юге Техаса, как 33 двигателя Raptor вывели 408-футовую ракету в космос.

Во время первого полета существенно переработанная версия Starship V3 вышла на суборбитальную траекторию и развернула около двух десятков макетов и тестовых спутников, несмотря на отказ одного из шести двигателей на верхней ступени ракеты.

Верхняя ступень вернулась на Землю и замедлилась над Индийским океаном, после чего запустила два двигателя, чтобы перейти в вертикальное положение. Затем аппарат, как и ожидалось, опрокинулся в океан и взорвался.

Успешная миссия стала важным достижением для компании, потому что она стремится сажать и повторно использовать эту часть ракеты, чтобы снизить стоимость космических полетов. Поделиться

Запуск SpaceX состоялся через несколько дней после того, как компания предоставила долгожданный проспект для крупнейшего IPO в истории.

SpaceX пыталась провести запуск 21 мая, но отменила планы после того, как удерживавший руку стартовой башни гидравлический штифт не втянулся, написал Маск в X.

SpaceX, производитель ракет и спутников Илона Маска, конфиденциально подала документы на первоначальное публичное размещение акций, открывающее путь к одному из самых больших размещений в истории.