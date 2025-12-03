Российский космонавт шпионил против SpaceX — его отстранили от миссии Crew-12
Российский космонавт шпионил против SpaceX — его отстранили от миссии Crew-12

Российский космонавт Олег Артемьев был исключен из экипажа Crew-12 за несколько месяцев до запуска миссии NASA на Международную космическую станцию.

Главные тезисы

  • Российский космонавт был исключен из миссии Crew-12 из-за шпионажа против SpaceX и нарушения экспортных ограничений.
  • Российская космическая отрасль находится в кризисе, как показывает инцидент с аварией “Союз МС-28”.
  • Кремль пытается компенсировать отставание путем воровства технологий, что может привести к угрозе и изоляции России в космической сфере.

Российского космонавта-шпиона выгнали из миссии Crew-12

Собеседники рассказали аналитику ракетных пусков Георгию Тришкину, что Артемьева исключили за нарушение экспортных ограничений ITAR: космонавт якобы фотографировал документацию компании SpaceX, а затем вынес в телефоне секретную информацию.

В беседе с The Insider эксперт рассказал, что уже начато межведомственное расследование.

Мои контакты подтверждают, что факт нарушения был и начата межведомственная проверка. Снятие с полета за два с половиной месяца до миссии без четкого объяснения причин это скорее показательно. Представить ситуацию, в которой опытный космонавт может нечаянно допустить столь грубое нарушение, очень трудно.

Отмечается, что 2 декабря пресс-служба Роскосмоса сообщила, что космонавт Андрей Федяев включен в состав основного экипажа миссии Crew-12 вместо Олега Артемьева.

Такое решение было принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу.

54-летний Олег Артемьев согласно данным с сайта Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина, совершил три полета в космос и провел там в общей сложности 560 суток.

С 2019 г. он был избран депутатом Московской городской думы. Артемьев является членом партии "Единая Россия".

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская космическая отрасль переживает глубокий кризис. Это подтверждает недавний инцидент — авария "Союз МС-28", повредившая стартовую площадку на Байконуре и временно остановившая пилотируемые запуски. В таких условиях Россия фактически теряет способность конкурировать с частными компаниями вроде SpaceX.

Кремль пытается компенсировать собственное отставание путем кражи технологий. Но использование космонавтов как неформальных агентов доступа несет угрозу как для SpaceX, так и для России.

Инцидент может повлиять на будущее программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Он разрушает доверие, на котором держится эта отрасль, и может углубить изоляцию России в космической сфере.

