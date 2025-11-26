Во Франции задержаны четыре шпиона РФ — в чем их обвиняют
Во Франции задержаны четыре шпиона РФ — в чем их обвиняют

Франция
Источник:  Reuters

Французские правоохранители арестовали четырех человек, двое из которых имеют российское гражданство, по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства.

Во Франции задержали русских шпионов: что известно

Об этом сообщил прокурор Парижа.

Как отмечается, прокуратура идентифицировала одного из этих лиц как Анну Н., имеющую двойное гражданство Франции и России. С января она находилась под наблюдением французской внутренней разведки DGSI по подозрению в сборе разведывательной информации.

В частности, ее подозревали в том, что она связывалась с руководителями разных французских компаний с целью получения информации об экономических интересах Франции.

Среди других подозреваемых — Винсент П. и Бернар Ф., родившиеся во Франции, и гражданин России Вячеслав П.

По данным прокуратуры, Анна Н. основала во Франции ассоциацию SOS Donbass, которая на своем сайте заявляет, что выступает «за сближение Европы и России и прекращение поставок оружия в Украину».

Также утверждается, что это общественная организация, которая якобы оказывает помощь гражданскому населению Донбасса. Ассоциация часто размещает агитационные плакаты в общественных местах во Франции.

Анне Н. грозит до 45 лет тюрьмы и 600 тыс евро штрафа по обвинениям в повреждении исторических памятников, организованной преступности, шпионаже и сборе разведданных для иностранного государства.

Другим соучастникам также угрожают тюремные сроки и штрафы по подобным обвинениям.

Прокуратура не назвала страну, в пользу которой подозреваются в шпионаже эти четыре человека. Однако, по данным медиа, речь идет о России.

