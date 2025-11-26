Во Франции задержаны четыре шпиона РФ — в чем их обвиняют

Французские правоохранители арестовали четырех человек, двое из которых имеют российское гражданство, по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства.
Главные тезисы
- Французские правоохранители задержали четырех человек, двое из которых имеют российское гражданство, по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства.
- Одной из обвиняемых является Анна Н., которую подозревают в сборе разведывательной информации через сотрудничество с французскими компаниями.
- По обвинениям в шпионаже, организованной преступности и повреждении исторических памятников, задержанным шпионам грозит до 45 лет заключения и значительные штрафы.
Во Франции задержали русских шпионов: что известно
Об этом сообщил прокурор Парижа.
В частности, ее подозревали в том, что она связывалась с руководителями разных французских компаний с целью получения информации об экономических интересах Франции.
Среди других подозреваемых — Винсент П. и Бернар Ф., родившиеся во Франции, и гражданин России Вячеслав П.
По данным прокуратуры, Анна Н. основала во Франции ассоциацию SOS Donbass, которая на своем сайте заявляет, что выступает «за сближение Европы и России и прекращение поставок оружия в Украину».
Также утверждается, что это общественная организация, которая якобы оказывает помощь гражданскому населению Донбасса. Ассоциация часто размещает агитационные плакаты в общественных местах во Франции.
Анне Н. грозит до 45 лет тюрьмы и 600 тыс евро штрафа по обвинениям в повреждении исторических памятников, организованной преступности, шпионаже и сборе разведданных для иностранного государства.
Прокуратура не назвала страну, в пользу которой подозреваются в шпионаже эти четыре человека. Однако, по данным медиа, речь идет о России.
