У Франції затримали чотирьох шпигунів РФ — у чому їх звинувачують
Категорія
Світ
Дата публікації

Франція
Джерело:  Reuters

Французькі правоохоронці заарештували чотирьох осіб, двоє з яких мають російське громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави.

Головні тези:

  • Французькі правоохоронці затримали чотирьох осіб, серед яких двоє мають російське громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави.
  • Однією зі звинувачених є Анна Н., яка підозрюється у зборі розвідувальної інформації шляхом співпраці з французькими компаніями.
  • Затримані шпигуни можуть отримати від 45 років ув'язнення та значні штрафи за обвинуваченнями у шпигунстві, організованій злочинності та пошкодженні історичних пам'яток.

У Франції затримали російських шпигунів: що відомо

Про це повідомив прокурор Парижа.

Як зазначається, прокуратура ідентифікувала одну з цих осіб як Анну Н., яка має подвійне громадянство Франції та Росії. З січня вона перебувала під наглядом французької внутрішньої розвідки DGSI через підозру у зборі розвідувальної інформації.

Зокрема, її підозрювали в тому, що вона зв'язувалася з керівниками різних французьких компаній з метою отримання інформації щодо економічних інтересів Франції.

Серед інших підозрюваних — Вінсент П. і Бернар Ф., які народилися у Франції, та громадянин Росії В'ячеслав П.

За даними прокуратури, Анна Н. заснувала у Франції асоціацію SOS Donbass, яка на своєму сайті заявляє, що виступає «за зближення Європи і Росії та припинення постачання зброї в Україну».

Також стверджується, що це громадська організація, яка нібито надає допомогу цивільному населенню Донбасу. Асоціація часто розміщує агітаційні плакати в громадських місцях у Франції.

Анні Н. загрожує до 45 років в'язниці і 600 тис євро штрафу за обвинуваченнями у пошкодженні історичних пам'яток, організованій злочинності, шпигунстві і зборі розвідданих для іноземної держави.

Іншим співучасникам також загрожують тюремні терміни і штрафи за подібними обвинуваченнями.

Прокуратура не назвала країну, на користь якої підозрюються в шпигунстві ці четверо осіб. Однак, за даними медіа, йдеться про Росію.

