У Франції затримали чотирьох шпигунів РФ — у чому їх звинувачують

Французькі правоохоронці заарештували чотирьох осіб, двоє з яких мають російське громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави.
Головні тези:
- Французькі правоохоронці затримали чотирьох осіб, серед яких двоє мають російське громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави.
- Однією зі звинувачених є Анна Н., яка підозрюється у зборі розвідувальної інформації шляхом співпраці з французькими компаніями.
- Затримані шпигуни можуть отримати від 45 років ув'язнення та значні штрафи за обвинуваченнями у шпигунстві, організованій злочинності та пошкодженні історичних пам'яток.
У Франції затримали російських шпигунів: що відомо
Про це повідомив прокурор Парижа.
Зокрема, її підозрювали в тому, що вона зв'язувалася з керівниками різних французьких компаній з метою отримання інформації щодо економічних інтересів Франції.
Серед інших підозрюваних — Вінсент П. і Бернар Ф., які народилися у Франції, та громадянин Росії В'ячеслав П.
За даними прокуратури, Анна Н. заснувала у Франції асоціацію SOS Donbass, яка на своєму сайті заявляє, що виступає «за зближення Європи і Росії та припинення постачання зброї в Україну».
Також стверджується, що це громадська організація, яка нібито надає допомогу цивільному населенню Донбасу. Асоціація часто розміщує агітаційні плакати в громадських місцях у Франції.
Анні Н. загрожує до 45 років в'язниці і 600 тис євро штрафу за обвинуваченнями у пошкодженні історичних пам'яток, організованій злочинності, шпигунстві і зборі розвідданих для іноземної держави.
Прокуратура не назвала країну, на користь якої підозрюються в шпигунстві ці четверо осіб. Однак, за даними медіа, йдеться про Росію.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-