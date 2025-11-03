В Латвии задержали российского шпиона — собирал информацию насчет оборонного сектора

В Латвии задержан подозреваемый в незаконном сборе сведений об оборонном секторе страны по заданию Главного разведывательного управления России.

В Латвии задержан агент ГРУ

Задержание проводили Служба государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с военной разведкой страны.

На основании информации, предоставленной MIDD, уголовный процесс в отношении этого лица был начат 14 октября этого года по первой части статьи 85 Уголовного закона — за сбор и передачу иностранной разведке засекреченных и других сведений по его поручению.

Следствие установило, что гражданин Латвии получал и передавал российской военной разведке информацию о частной инфраструктуре на территории Латвии, которую можно использовать в авиационных целях, присутствии сил союзников НАТО в стране, а также о различных актуальных вопросах в оборонной сфере.

Кроме того, по заданию российской спецслужбы подозреваемый собирал данные об условиях приобретения предоплаченных карт мобильной связи в Латвии и другой информации.

СДБ в сотрудничестве с MIDD в ночь с 17 на 18 октября провели процессуальные действия по уголовному делу по двум объектам, связанным с этим лицом, в Вентспилсе. В настоящее время проводится углубленное исследование содержания носителей данных, изъятых при обыске.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

СДБ продолжает расследование в сотрудничестве с MIDD и предоставит дополнительную информацию о его ходе по мере развития уголовного процесса.