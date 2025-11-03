В Латвии задержали российского шпиона — собирал информацию насчет оборонного сектора

В Латвии задержан подозреваемый в незаконном сборе сведений об оборонном секторе страны по заданию Главного разведывательного управления России.
Главные тезисы
- Российский шпион был задержан в Латвии за незаконный сбор сведений об оборонном секторе страны по поручению ГРУ.
- Процессуальные действия проведены в рамках расследования в Вентспилсе, изъяты носители данных.
- Шпион собирал информацию о частной инфраструктуре, присутствии союзников НАТО и других важных оборонно-стратегических вопросах.
В Латвии задержан агент ГРУ
Задержание проводили Служба государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с военной разведкой страны.
На основании информации, предоставленной MIDD, уголовный процесс в отношении этого лица был начат 14 октября этого года по первой части статьи 85 Уголовного закона — за сбор и передачу иностранной разведке засекреченных и других сведений по его поручению.
Следствие установило, что гражданин Латвии получал и передавал российской военной разведке информацию о частной инфраструктуре на территории Латвии, которую можно использовать в авиационных целях, присутствии сил союзников НАТО в стране, а также о различных актуальных вопросах в оборонной сфере.
Кроме того, по заданию российской спецслужбы подозреваемый собирал данные об условиях приобретения предоплаченных карт мобильной связи в Латвии и другой информации.
СДБ в сотрудничестве с MIDD в ночь с 17 на 18 октября провели процессуальные действия по уголовному делу по двум объектам, связанным с этим лицом, в Вентспилсе. В настоящее время проводится углубленное исследование содержания носителей данных, изъятых при обыске.
СДБ продолжает расследование в сотрудничестве с MIDD и предоставит дополнительную информацию о его ходе по мере развития уголовного процесса.
