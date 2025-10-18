Россия начала массово вербовать "одноразовых" шпионов среди граждан ЕС

После масштабных чисток российских агентов в Европе РФ начала активно вербовать "одноразовых" шпионов среди граждан стран ЕС.
Главные тезисы
- Россия активно вербует “одноразовых” шпионов среди граждан ЕС после высылки российских агентов из европейских стран.
- Согласно данным разведки, более 700 сотрудников российских спецслужб были высланы из европейских стран, что привело к переходу на вербовку гражданского населения.
- Вербовщики используют интернет, социальные сети, церковные общины и спортивные клубы для привлечения потенциальных одноразовых агентов.
Россия вербует "одноразовых" шпионов в ЕС
По данным разведки, с начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства выслали около 700 сотрудников российских спецслужб, действовавших под дипломатическим прикрытием. Больше всего — в Болгарии — 82 человека.
Из Германии выслали 65 человек, из Польши — 58, из Румынии — 52, из Словакии — 39, из Нидерландов и Словении — по 34.
Утратив значительную часть своей разведывательной сети под дипломатической "крышей", российские спецслужбы переключились на вербовку так называемых "одноразовых агентов" среди гражданского населения европейских стран.
Российские вербовщики активно используют интернет, социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия по поиску потенциальных исполнителей.
Таких людей обычно привлекают только один раз — для получения информации или выполнения определенных задач в пользу агрессора.
Это часть гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв сохранности европейских стран.
