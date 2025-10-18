Россия начала массово вербовать "одноразовых" шпионов среди граждан ЕС

После масштабных чисток российских агентов в Европе РФ начала активно вербовать "одноразовых" шпионов среди граждан стран ЕС.

Россия вербует "одноразовых" шпионов в ЕС

По данным разведки, с начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства выслали около 700 сотрудников российских спецслужб, действовавших под дипломатическим прикрытием. Больше всего — в Болгарии — 82 человека.

Из Германии выслали 65 человек, из Польши — 58, из Румынии — 52, из Словакии — 39, из Нидерландов и Словении — по 34.

Утратив значительную часть своей разведывательной сети под дипломатической "крышей", российские спецслужбы переключились на вербовку так называемых "одноразовых агентов" среди гражданского населения европейских стран.

Зафиксировано 47 случаев обвинения в шпионаже в пользу Москвы в Польше, 20 — в Эстонии, 19 — в Латвии, 12 — в Германии и 10 — в Соединенном Королевстве. В общей сложности подозреваемыми в работе на Россию стали 130 человек в 12 европейских странах. Поделиться

Российские вербовщики активно используют интернет, социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия по поиску потенциальных исполнителей.

Таких людей обычно привлекают только один раз — для получения информации или выполнения определенных задач в пользу агрессора.

Это часть гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв сохранности европейских стран.