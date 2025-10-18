Росія почала масово вербувати "одноразових" шпигунів серед громадян ЄС

Після масштабних чисток російських агентів у Європі РФ почала активно вербувати "одноразових" шпигунів серед громадян країн ЄС.
Головні тези:
- Після масштабних чисток російських агентів у Європі РФ активно вербує "одноразових" шпигунів серед громадян країн ЄС.
- В результаті висилки співробітників російських спецслужб з європейських країн, Росія переходить на вербування цивільного населення як "одноразових агентів".
- Зафіксовано 130 людей у 12 європейських країнах, які підозрюються у шпигунстві на користь Росії.
Росія вербує “одноразових” шпигунів у ЄС
За даними розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави вислали близько 700 співробітників російських спецслужб, які діяли під дипломатичним прикриттям. Найбільше — у Болгарії — 82 людини.
З Німеччини вислали 65 людей, з Польщі — 58, з Румунії — 52, зі Словаччині — 39, з Нідерландів і Словенії — по 34.
Втративши значну частину своєї розвідувальної мережі під дипломатичним "дахом", російські спецслужби перемкнулися на вербування так званих "одноразових агентів" з-поміж цивільного населення європейських країн.
Російські вербувальники активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців.
Таких людей як правило залучають лише один раз — для отримання інформації або виконання певних завдань на користь агресора.
Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.
