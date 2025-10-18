Росія почала масово вербувати "одноразових" шпигунів серед громадян ЄС

Росія вербує “одноразових” шпигунів у ЄС

За даними розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави вислали близько 700 співробітників російських спецслужб, які діяли під дипломатичним прикриттям. Найбільше — у Болгарії — 82 людини.

З Німеччини вислали 65 людей, з Польщі — 58, з Румунії — 52, зі Словаччині — 39, з Нідерландів і Словенії — по 34.

Втративши значну частину своєї розвідувальної мережі під дипломатичним "дахом", російські спецслужби перемкнулися на вербування так званих "одноразових агентів" з-поміж цивільного населення європейських країн.

Зафіксовано 47 випадків звинувачення у шпигунстві на користь Москви у Польщі, 20 — в Естонії, 19 — у Латвії, 12 — у Німеччині та 10 — у Сполученому Королівстві. Загалом підозрюваними в роботі на Росію стали 130 людей у 12 європейських країнах. Поширити

Російські вербувальники активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців.

Таких людей як правило залучають лише один раз — для отримання інформації або виконання певних завдань на користь агресора.

Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.