Сливал секретные данные о войне РФ против Украины — в США осудили шпиона

В США до шести лет заключили в тюрьму бывшего гражданского работника ВВС Дэвида Слейтера. Он передавал секретную информацию о войне между Россией и Украиной женщине с сайта знакомств, выдававшей себя за украинку.

В США осудили экс-служащего ВВС за слив секретных данных об Украине

Окружной суд в Линкольне 8 октября приговорил Дэвида Слейтера к 70 месяцам заключения, штрафу в 25 тысяч долларов и одному году надзора после увольнения.

В июле Слейтер признал вину в разглашении секретной информации, связанной с национальной обороной, после чего два других обвинения были сняты. Поделиться

Подполковник в отставке, который после службы работал гражданским работником в Стратегическом командовании США на базе Оффатт в Небраске, был задержан еще в 2024 году.

Несмотря на увольнение из армии в 2020 году, он сохранил доступ к секретным данным и продолжал посещать закрытые брифинги по поводу российско-украинской войны.

По данным следствия, с августа 2021-го по апрель 2022-го Слейтер передавал полученную информацию через сайт знакомств лицу, выдававшему себя за украинку.