Сливал секретные данные о войне РФ против Украины — в США осудили шпиона

В США до шести лет заключили в тюрьму бывшего гражданского работника ВВС Дэвида Слейтера. Он передавал секретную информацию о войне между Россией и Украиной женщине с сайта знакомств, выдававшей себя за украинку.
Главные тезисы
- Бывший гражданский работник ВВС был осужден в США за передачу секретных данных об участии российских войск в войне на Украине.
- Шпион передавал информацию о военных целях и возможностях российских войск, участвовавших во вторжении в Украину, через сайт знакомств.
- Осужденному был назначен приговор в виде 70 месяцев заключения, штрафа и года надзора после освобождения.
В США осудили экс-служащего ВВС за слив секретных данных об Украине
Окружной суд в Линкольне 8 октября приговорил Дэвида Слейтера к 70 месяцам заключения, штрафу в 25 тысяч долларов и одному году надзора после увольнения.
Подполковник в отставке, который после службы работал гражданским работником в Стратегическом командовании США на базе Оффатт в Небраске, был задержан еще в 2024 году.
Несмотря на увольнение из армии в 2020 году, он сохранил доступ к секретным данным и продолжал посещать закрытые брифинги по поводу российско-украинской войны.
По данным следствия, с августа 2021-го по апрель 2022-го Слейтер передавал полученную информацию через сайт знакомств лицу, выдававшему себя за украинку.
Среди переданных данных была информация о военных целях и возможностях российских войск, участвовавших во вторжении в Украину.
