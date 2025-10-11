Сливал секретные данные о войне РФ против Украины — в США осудили шпиона
Сливал секретные данные о войне РФ против Украины — в США осудили шпиона

суд
Читати українською
Источник:  ABC News

В США до шести лет заключили в тюрьму бывшего гражданского работника ВВС Дэвида Слейтера. Он передавал секретную информацию о войне между Россией и Украиной женщине с сайта знакомств, выдававшей себя за украинку.

Главные тезисы

  • Бывший гражданский работник ВВС был осужден в США за передачу секретных данных об участии российских войск в войне на Украине.
  • Шпион передавал информацию о военных целях и возможностях российских войск, участвовавших во вторжении в Украину, через сайт знакомств.
  • Осужденному был назначен приговор в виде 70 месяцев заключения, штрафа и года надзора после освобождения.

В США осудили экс-служащего ВВС за слив секретных данных об Украине

Окружной суд в Линкольне 8 октября приговорил Дэвида Слейтера к 70 месяцам заключения, штрафу в 25 тысяч долларов и одному году надзора после увольнения.

В июле Слейтер признал вину в разглашении секретной информации, связанной с национальной обороной, после чего два других обвинения были сняты.

Подполковник в отставке, который после службы работал гражданским работником в Стратегическом командовании США на базе Оффатт в Небраске, был задержан еще в 2024 году.

Несмотря на увольнение из армии в 2020 году, он сохранил доступ к секретным данным и продолжал посещать закрытые брифинги по поводу российско-украинской войны.

По данным следствия, с августа 2021-го по апрель 2022-го Слейтер передавал полученную информацию через сайт знакомств лицу, выдававшему себя за украинку.

Среди переданных данных была информация о военных целях и возможностях российских войск, участвовавших во вторжении в Украину.

