Зливав секретні дані про війну РФ проти України — у США засудили шпигуна

У США до шести років ув’язнили колишнього цивільного працівника ВПС Девіда Слейтера. Він передавав секретну інформацію про війну між Росією та Україною жінці з сайту знайомств, яка видавала себе за українку.
Головні тези:
- Ексспівробітник ВПС США був засуджений до 70 місяців ув’язнення за передачу секретних даних про військову діяльність в Україні.
- Шпигун передавав інформацію про військові цілі та можливості російських військ, які брали участь у вторгненні в Україну.
- Діяльність шпигуна була виявлена через передачу даних через сайт знайомств, де одна зі сторін видавалася за українку.
У США засудили ексслужбовця ВПС за злив секретних даних про Україну
Окружний суд у Лінкольні 8 жовтня засудив Девіда Слейтера до 70 місяців ув’язнення, штрафу у 25 тисяч доларів і одного року нагляду після звільнення.
Підполковника у відставці, який після служби працював цивільним працівником у Стратегічному командуванні США на базі Оффатт у Небрасці, затримали ще у 2024 році.
Попри звільнення з армії у 2020 році, він зберіг доступ до секретних даних і продовжував відвідувати закриті брифінги щодо російсько-української війни.
За даними слідства, з серпня 2021-го по квітень 2022-го Слейтер передавав отриману інформацію через сайт знайомств особі, яка видавала себе за українку.
Серед переданих даних була інформація про військові цілі та можливості російських військ, що брали участь у вторгненні в Україну.
