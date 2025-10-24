Подрядчик правительства США получил обвинения в шпионаже — продавал секретные данные России

Прокуроры США обвинили бывшего руководителя компании, являющейся правительственным подрядчиком в сфере обеспечения федеральных агентств инструментами киберразведки, в продаже коммерческих секретов покупателю в России за 1,3 млн дол.

Подрядчик правительства США шпионил для РФ

В иске, поданном 14 октября в окружной суд США в Вашингтоне, прокуроры заявили, что Питер Уильямс похитил восемь коммерческих тайн двух неназванных компаний с апреля 2022 по июнь 2025-го с намерением продать эти тайны покупателю из России.

В иске не указано, где работал Уильямс, и не упоминаются названия компаний, коммерческие тайны которых якобы похищены.

В британских бизнес-реестрах Вильямс отмечен как генеральный директор компании L3Harris Trenchant с октября 2024 года до своей отставки 21 августа 2025-го.

По данным издания, эта британская компания разрабатывает хакерские инструменты, поддерживающие операции по национальной безопасности, и заявляет, что имеет контракты с правительством США. Она является дочерней компанией американского оборонного подрядчика L3Harris. Поделиться

Отмечается, что получение Россией информации о хакерских инструментах, использующих разведывательные службы США и других стран, создает угрозу потенциальных атак на федеральные системы и улучшает возможности для противников усилить свою защиту.

Федеральные прокуроры утверждают, что Уильямс заработал 1,3 млн. дол. для продажи секретов, и требуют конфискации дома в Вашингтоне и предметов роскоши, включая часы и ювелирные изделия.

По данным интернет-издания TechCrunch, компания L3Harris Trenchant сейчас расследует «утечку хакерских инструментов».

Reuters не удалось взять комментарий у Вильямса, который в британских документах указан как гражданин Австралии, а в судебном иске как резидент США.

Слушание о предъявлении обвинения и заключении соглашения о признании вины Уильямса назначено на 29 октября.