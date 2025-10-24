Підрядник уряду США отримав звинувачення у шпигунстві — продавав секретні дані Росії

Прокурори США звинуватили колишнього керівника компанії, яка є урядовим підрядником у сфері забезпечення федеральних агентств інструментами кіберрозвідки, у продажу комерційних секретів покупцеві в Росії за 1,3 млн дол.

Підрядник уряду США шпигував для РФ

У позові, поданому 14 жовтня до окружного суду США у Вашингтоні, прокурори заявили, що Пітер Вільямс викрав вісім комерційних таємниць двох неназваних компаній з квітня 2022 року по червень 2025-го з наміром продати ці таємниці покупцеві з Росії.

У позові не вказано, де працював Вільямс, та не згадуються назви компаній, комерційні таємниці яких нібито були викрадені.

У британських бізнес-реєстрах Вільямс зазначений як генеральний директор компанії L3Harris Trenchant з жовтня 2024 року до своєї відставки 21 серпня 2025-го.

За даними видання, ця британська компанія розробляє хакерські інструменти, що підтримують операції з національної безпеки, і заявляє, що має контракти з урядом США. Вона є дочірньою компанією американського оборонного підрядника L3Harris. Поширити

Зазначається, що отримання Росією інформації про хакерські інструменти, які використовують розвідувальні служби США та інших країн, створює загрозу потенційних атак на федеральні системи та покращує можливості для супротивників посилити власний захист.

Федеральні прокурори стверджують, що Вільямс заробив 1,3 млн дол. на продажу секретів, і вимагають конфіскації будинку у Вашингтоні та предметів розкоші, включаючи годинники та ювелірні вироби.

За даними інтернет-видання TechCrunch, компанія L3Harris Trenchant наразі розслідує «витік хакерських інструментів».

Reuters не вдалося взяти коментар у Вільямса, який у британських документах зазначений як громадянин Австралії, а в судовому позові — як резидент США.

Слухання про висунення обвинувачення та укладення угоди про визнання провини Вільямса призначено на 29 жовтня.