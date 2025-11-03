У Латвії затримали російського шпигуна — збирав інформацію щодо оборонного сектора

У Латвії затримали підозрюваного у незаконному зборі відомостей про оборонний сектор країни за завданням Головного розвідувального управління Росії.

У Латвії затримали агента ГРУ

Затримання проводили Служба державної безпеки Латвії у співпраці з військовою розвідкою країни.

На підставі інформації, наданої MIDD, кримінальний процес щодо цієї особи було розпочато 14 жовтня цього року за першою частиною статті 85 Кримінального закону — за збирання та передачу іноземній розвідці засекречених та інших відомостей за її дорученням.

Слідство встановило, що громадянин Латвії отримував і передавав російській військовій розвідці інформацію про приватну інфраструктуру на території Латвії, яку можна використовувати в авіаційних цілях, присутність сил союзників НАТО в країні, а також про різні актуальні питання в оборонній сфері.

Крім того, за завданням російської спецслужби підозрюваний збирав дані про умови придбання передплачених карток мобільного зв'язку в Латвії та іншу інформацію.

СДБ у співпраці з MIDD у ніч з 17 на 18 жовтня провели процесуальні дії у кримінальній справі у двох об'єктах, пов'язаних із цією особою, у Вентспілсі. Нині проводиться поглиблене дослідження вмісту носіїв даних, вилучених під час обшуку.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

СДБ продовжує розслідування у співпраці з MIDD та надасть додаткову інформацію про його перебіг у міру розвитку кримінального процесу.