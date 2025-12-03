Російський космонавт шпигував проти SpaceX — його усунули від місії Crew-12

Російського космонавта Олега Артем'єва виключили з екіпажу Crew-12 за кілька місяців до запуску місії NASA на Міжнародну космічну станцію.
Головні тези:
- Олега Артем'єва виключили з місії Crew-12 за шпигунство проти SpaceX та порушення експортних обмежень.
- Російська космічна галузь переживає кризу, що підтверджується інцидентом з аварією «Союз МС-28».
- Кремль намагається компенсувати відставання шляхом крадіжки технологій, але це може призвести до загрози для російської космонавтики.
Російського космонавта-шпигуна вигнали з місії Crew-12
Співрозмовники розповіли аналітику ракетних пусків Георгію Трішкіну, що Артем'єва виключили за порушення експортних обмежень ITAR: космонавт нібито фотографував документацію компанії SpaceX, а потім виніс у телефоні секретну інформацію.
У бесіді з The Insider експерт розповів, що вже розпочате міжвідомче розслідування.
Зазначається, що 2 грудня пресслужба Роскосмосу повідомила, що космонавт Андрій Федяєв включений до складу основного екіпажу місії Crew-12 замість Олега Артем'єва.
Таке рішення ухвалене у зв'язку з переходом Олега Артем'єва на іншу роботу.
54-річний Олег Артем'єв, згідно з даними із сайту Центру підготовки космонавтів ім. Ю. Гагаріна, здійснив три польоти в космос і провів там загалом 560 діб.
З 2019 року він був обраний депутатом Московської міської думи. Артем'єв є членом партії «Єдина Росія».
У Центрі протидії дезінформації відзначили, що російська космічна галузь переживає глибоку кризу. Це підтверджує нещодавній інцидент — аварія «Союз МС-28», що пошкодила стартовий майданчик на Байконурі й тимчасово зупинила пілотовані запуски. У таких умовах Росія фактично втрачає здатність конкурувати з приватними компаніями на кшталт SpaceX.
Інцидент може вплинути на майбутнє програми перехресних польотів між NASA та «Роскосмосом». Він руйнує довіру, на якій тримається ця галузь, та може поглибити ізоляцію Росії у космічній сфері.
