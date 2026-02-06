Сенаторы США подозревают SpaceX в скрытых китайских инвестициях
Сенаторы США подозревают SpaceX в скрытых китайских инвестициях

SpaceX
Читати українською
Источник:  Reuters

Два сенатора от Демократической партии призвали Министерство обороны США провести проверку SpaceX из-за подозрений относительно скрытого участия китайских инвесторов в капитале компании.

Главные тезисы

  • Сенаторы США призвали провести проверку SpaceX из-за подозрений в участии китайских инвесторов в компании.
  • Возможные китайские инвестиции могут угрожать национальной безопасности, включая военную и гражданскую инфраструктуру.

Сенаторы США обратились в Пентагон по поводу SpaceX

Сенаторы Элизабет Уоррен и Энди Ким обратились к министру обороны Питу Гегсету с просьбой оценить потенциальные риски для национальной безопасности. В письме отмечается, что возможные инвестиции, связанные с Китаем, могут представлять угрозу военной, разведывательной и гражданской инфраструктуре США.

Законодатели ссылаются на медиасообщения и показания в суде, согласно которым средства могли поступать через структуры на Каймановых островах и Британских Виргинских островах с целью скрыть приобретение частиц у SpaceX.

Отдельно в материалах упоминается решение суда штата Делавер, поддержавшего действия руководителя инвестиционного фонда, исключившего китайского инвестора из структуры, созданной для покупки акций SpaceX. Фонд был организован в формате специальной инвестиционной компании SPV, позволяющей нескольким инвесторам объединить средства для приобретения доли в частной компании.

После того как SpaceX заявила, что с участием китайского партнера сделка не состоится, инвестору вернули 50 млн долл. взноса.

SpaceX, основанная Илоном Маском, играет немаловажную роль в системе национальной безопасности США. Компания запускает военные и разведывательные спутники, а также управляет сетью Starlink, используемой Пентагоном и для поддержки обороны Украины.

Сенаторы подчеркнули, что потенциальное участие китайских инвесторов может подпадать под правила по иностранному владению, контролю или влиянию — FOCI.

В этой связи они призвали Пентагон раскрыть масштабы возможного участия китайского капитала, определить, применяются ли к SpaceX требования по минимизации FOCI, а также рассмотреть вопросы проверки инвестиций Комитетом по иностранным инвестициям в США. Ответ просят предоставить до 20 февраля 2026 года.

Дополнительное внимание к вопросу привлекла недавняя сделка SpaceX по приобретению компании xAI, что, по мнению сенаторов, усугубляет риски при наличии иностранного влияния.

