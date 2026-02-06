Сенатори США підозрюють SpaceX у прихованих китайських інвестиціях

Двоє сенаторів від Демократичної партії закликали Міністерство оборони США провести перевірку SpaceX через підозри щодо прихованої участі китайських інвесторів у капіталі компанії.
Головні тези:
- Два сенатори вимагають перевірити SpaceX через підозри щодо участі китайських інвесторів у компанії.
- Потенційна участь китайських інвесторів може становити загрозу для національної безпеки США, включаючи військову та цивільну інфраструктуру.
Сенатори США звернулися до Пентагону з приводу SpaceX
Сенатори Елізабет Воррен і Енді Кім звернулися до міністра оборони Піта Гегсета з проханням оцінити потенційні ризики для національної безпеки. У листі зазначається, що можливі інвестиції, пов'язані з Китаєм, можуть становити загрозу для військової, розвідувальної та цивільної інфраструктури США.
Окремо в матеріалах згадується рішення суду штату Делавер, який підтримав дії керівника інвестиційного фонду, що виключив китайського інвестора зі структури, створеної для купівлі акцій SpaceX. Фонд був організований у форматі спеціальної інвестиційної компанії SPV, яка дозволяє кільком інвесторам об'єднати кошти для придбання частки в приватній компанії.
Після того як SpaceX заявила, що за участі китайського партнера угода не відбудеться, інвестору повернули 50 млн дол внеску.
SpaceX, заснована Ілоном Маском, відіграє важливу роль у системі національної безпеки США. Компанія запускає військові та розвідувальні супутники, а також керує мережею Starlink, яка використовується Пентагоном і для підтримки оборони України.
Сенатори наголосили, що потенційна участь китайських інвесторів може підпадати під правила щодо іноземного володіння, контролю або впливу — FOCI.
У зв'язку з цим вони закликали Пентагон розкрити масштаби можливої участі китайського капіталу, визначити, чи застосовуються до SpaceX вимоги з мінімізації FOCI, а також розглянути питання перевірки інвестицій Комітетом з іноземних інвестицій у США. Відповідь просять надати до 20 лютого 2026 року.
