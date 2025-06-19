Космічний корабель компанії SpaceX вибухнув на стартовому майданчику — відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Космічний корабель компанії SpaceX вибухнув на стартовому майданчику — відео

вибух
Джерело:  SpaceX

Під час планових випробувань о 23.00 18 червня вибухнув космічний корабель компанії SpaceX під назвою Ship36. Інцидент стався на космодромі Starbase у Техасі.

Головні тези:

  • Космічний корабель компанії SpaceX, Ship36, вибухнув під час випробувань на космодромі Starbase у Техасі.
  • Інцидент стався під час підготовки до десятого льотного випробування ракетоносія Starship.
  • SpaceX активно працює над забезпеченням безпеки випробувального майданчика та співпрацює з місцевими органами влади.

Ship36 вибухнув під час випробувань

На випробувальному стенді Starbase ракетоносій Starship, який готувався до десятого льотного випробування, зазнав серйозної аномалії.

Протягом усієї операції навколо місця проведення випробувань підтримувалася безпечна зона, весь персонал перебуває в безпеці та знаходиться під наглядом.

У SpaceX також повідомили, що команда розробників активно працює над забезпеченням безпеки випробувального майданчика та безпосередньої прилеглої території у співпраці з місцевими органами влади.

Жителям навколишніх населених пунктів нічого не загрожує, і ми просимо людей не намагатися наближатися до цієї зони, поки тривають операції з забезпечення безпеки.

За даними коментаторів із NASASpaceflight, вибух стався ще до початку тесту, приблизно через 30 хвилин після початку завантаження палива.

Майданчик продовжував палати, навіть через дві години після інциденту. Місцеві рятувальні служби прибули на базу для гасіння пожежі.

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