Космічний корабель компанії SpaceX вибухнув на стартовому майданчику — відео

Під час планових випробувань о 23.00 18 червня вибухнув космічний корабель компанії SpaceX під назвою Ship36. Інцидент стався на космодромі Starbase у Техасі.

Ship36 вибухнув під час випробувань

На випробувальному стенді Starbase ракетоносій Starship, який готувався до десятого льотного випробування, зазнав серйозної аномалії.

Протягом усієї операції навколо місця проведення випробувань підтримувалася безпечна зона, весь персонал перебуває в безпеці та знаходиться під наглядом.

У SpaceX також повідомили, що команда розробників активно працює над забезпеченням безпеки випробувального майданчика та безпосередньої прилеглої території у співпраці з місцевими органами влади.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted… — SpaceX (@SpaceX) June 19, 2025

Жителям навколишніх населених пунктів нічого не загрожує, і ми просимо людей не намагатися наближатися до цієї зони, поки тривають операції з забезпечення безпеки. Поширити

За даними коментаторів із NASASpaceflight, вибух стався ще до початку тесту, приблизно через 30 хвилин після початку завантаження палива.

Майданчик продовжував палати, навіть через дві години після інциденту. Місцеві рятувальні служби прибули на базу для гасіння пожежі.