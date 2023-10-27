Подоляк спрогнозировал будущее России после поражения в войне

По мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, после завершения войны с Украиной в России начнутся революционные процессы.
К чему готовиться россиянам
Михаил Подоляк считает, что вторжением в Украину российский диктатор Владимир Путин запустил процесс автоматического распада страны-агрессорки.
Однако, что важно понимать, это может происходить по разным сценариям.
По словам представителя ОПУ, США сделают все возможное, чтобы Украина победила в войне с Россией, однако это не означает, что мы быстро получим все необходимое или завтра услышим о судьбоносном решении о санкциях против РФ.
Подоляк обращает внимание на то, что страна-агрессорка достаточно долго была партнером для глобального мира, а сейчас международное сообщество хочет лишить ее тех влияний, в которые она сама инвестировала десятилетиями.
Подоляк прогнозирует неизбежный распад России
По словам представителя ОПУ, в Кремле больше не с кем говорить, поскольку эту элиту нельзя считать конкурентной.
Прежде всего, это связано с тем, что она не проходила через внутреннюю конкурентную политическую дискуссию.
Западные лидеры уже осознали, что со страной-агрессоркой в таком состоянии невозможно договориться о четких правилах, поэтому крайне важно избавляться от влияний России окончательно.
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