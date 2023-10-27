Подоляк спрогнозировал будущее России после поражения в войне

По мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, после завершения войны с Украиной в России начнутся революционные процессы.

К чему готовиться россиянам

Михаил Подоляк считает, что вторжением в Украину российский диктатор Владимир Путин запустил процесс автоматического распада страны-агрессорки.

Однако, что важно понимать, это может происходить по разным сценариям.

По словам представителя ОПУ, США сделают все возможное, чтобы Украина победила в войне с Россией, однако это не означает, что мы быстро получим все необходимое или завтра услышим о судьбоносном решении о санкциях против РФ.

Подоляк обращает внимание на то, что страна-агрессорка достаточно долго была партнером для глобального мира, а сейчас международное сообщество хочет лишить ее тех влияний, в которые она сама инвестировала десятилетиями.

Сегодня Россия уже не партнер и все понимают, что она уже не изменится. Убийца, который массово и демонстративно это делает, завтра не станет законопослушным гражданином. Страна-агрессорка не станет законопослушной в глобальном измерении после войны в Украине, – предупредил советник Ермака. Поделиться

Подоляк прогнозирует неизбежный распад России

По словам представителя ОПУ, в Кремле больше не с кем говорить, поскольку эту элиту нельзя считать конкурентной.

Прежде всего, это связано с тем, что она не проходила через внутреннюю конкурентную политическую дискуссию.

Западные лидеры уже осознали, что со страной-агрессоркой в таком состоянии невозможно договориться о четких правилах, поэтому крайне важно избавляться от влияний России окончательно.