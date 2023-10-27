Подоляк спрогнозував майбутнє Росії після поразки у війні

На переконання радника глави ОПУ Михайла Подоляка, після завершення війни з Україною у Росії почнуться революційні процеси.
До чого готуватися росіянам
Михайло Подоляк вважає, що вторгненням в Україну російський диктатор Володимир Путін запустив процес автоматичного розпаду країни-агресорки.
Однак, що важливо розуміти, це може відбуватися за різними сценаріями.
За словами представника ОПУ, США зроблять все можливе, щоб Україна перемогла у війні з Росією, однак це не означає, що ми швидко отримаємо усе необхідне чи вже завтра почуємо про доленосне рішення про санкції проти РФ.
Подоляк звертає увагу на те, що країна-агресорка доволі довго була партнером для глобального світу, а зараз міжнародна спільнота хоче позбавити її тих впливів, в які вона сама інвестувала десятиріччями.
Подоляк прогнозує неминучий розпад Росії
За словами представника ОПУ, у Кремлі більше немає з ким говорити, оскільки цю еліту не можна вважати конкурентною.
Насамперед це пов’язано з тим, що вона не проходила через внутрішню конкурентну політичну дискусію.
Західні лідери уже усвідомили, що з країною-агресоркою в такому стані неможливо домовитись про сталі правила, тому вкрай важливо позбуватися впливів Росії остаточно.
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