Подозреваемый в убийстве Портнова был задержан в Германии

Национальная полиция Испании сообщила о задержании подозреваемого в убийстве экс-заместителя главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова в Германии.

Испанская полиция задержала подозреваемого в убийстве Портнова

Об этом Национальная полиция Испании сообщила на своем сайте.

Подозреваемый был задержан в городе Гайнсберг, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Полиция Испании считает, что задержанный стрелял в Андрея Портнова в день его убийства 21 мая 2025 года. Поделиться

Для обыска места жительства подозреваемого был выдан европейский ордер на арест и европейский ордер на расследование.

Суд в Испании ведет производство по делу убийства Портнова и ареста подозреваемого. Предварительное производство по делу Портнова остается тайным по решению суда.

Полиция Испании не сообщила детали о подозреваемом, как его возраст, гендер, гражданство и т.д.

21 мая 2025 года экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле Американской школы недалеко от Мадрида в Испании.

Инцидент произошел около 9:15 утра по местному времени, когда Национальная полиция получила вызов из-за CIMMAC 091 о человеке с огнестрельными ранениями на общественной улице.