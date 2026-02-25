Подозреваемый в убийстве Портнова был задержан в Германии

Национальная полиция Испании сообщила о задержании подозреваемого в убийстве экс-заместителя главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова в Германии.
Главные тезисы
- Подозреваемый в убийстве экс-замглавы Администрации президента времен Януковича был задержан в Германии.
- Полиция Испании считает, что задержанный стрелял в Портнова в день его убийства в 2025 году.
Испанская полиция задержала подозреваемого в убийстве Портнова
Об этом Национальная полиция Испании сообщила на своем сайте.
Для обыска места жительства подозреваемого был выдан европейский ордер на арест и европейский ордер на расследование.
Суд в Испании ведет производство по делу убийства Портнова и ареста подозреваемого. Предварительное производство по делу Портнова остается тайным по решению суда.
Полиция Испании не сообщила детали о подозреваемом, как его возраст, гендер, гражданство и т.д.
21 мая 2025 года экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле Американской школы недалеко от Мадрида в Испании.
Инцидент произошел около 9:15 утра по местному времени, когда Национальная полиция получила вызов из-за CIMMAC 091 о человеке с огнестрельными ранениями на общественной улице.
