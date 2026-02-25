Подозреваемый в убийстве Портнова был задержан в Германии
Подозреваемый в убийстве Портнова был задержан в Германии

Портнов
Источник:  Суспільне

Национальная полиция Испании сообщила о задержании подозреваемого в убийстве экс-заместителя главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова в Германии.

Главные тезисы

  • Подозреваемый в убийстве экс-замглавы Администрации президента времен Януковича был задержан в Германии.
  • Полиция Испании считает, что задержанный стрелял в Портнова в день его убийства в 2025 году.

Испанская полиция задержала подозреваемого в убийстве Портнова

Об этом Национальная полиция Испании сообщила на своем сайте.

Подозреваемый был задержан в городе Гайнсберг, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Полиция Испании считает, что задержанный стрелял в Андрея Портнова в день его убийства 21 мая 2025 года.

Для обыска места жительства подозреваемого был выдан европейский ордер на арест и европейский ордер на расследование.

Суд в Испании ведет производство по делу убийства Портнова и ареста подозреваемого. Предварительное производство по делу Портнова остается тайным по решению суда.

Полиция Испании не сообщила детали о подозреваемом, как его возраст, гендер, гражданство и т.д.

21 мая 2025 года экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле Американской школы недалеко от Мадрида в Испании.

Инцидент произошел около 9:15 утра по местному времени, когда Национальная полиция получила вызов из-за CIMMAC 091 о человеке с огнестрельными ранениями на общественной улице.

Андрей Портнов проживал в Ла-Моралехе у Мадрида. Его дочери учились в Американской школе в городе.

Что известно об убийстве Портнова

