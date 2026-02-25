Підозрюваного у вбивстві Портнова затримали у Німеччині

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві ексзаступника голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова у Німеччині.

Іспанська поліція затримала підозрюваного у вбивстві Портнова

Про це Національна поліція Іспанії повідомила на власному сайті.

Підозрюваного затримали у місті Гайнсберг, у землі Північний Рейн-Вестфалія. Поліція Іспанії вважає, що затриманий стріляв в Андрія Портнова у день його вбивства 21 травня 2025 року.

Для обшуку місця проживання підозрюваного було видано європейський ордер на арешт та європейський ордер на розслідування.

Суд в Іспанії веде провадження щодо справи вбивства Портнова та арешту підозрюваного. Попереднє провадження у справі Портнова залишається таємним за рішенням суду.

Поліція Іспанії не повідомила деталей про підозрюваного, як його вік, гендер, громадянство тощо.

21 травня 2025 року ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Американської школи неподалік Мадрида в Іспанії.

Інцидент стався близько 9:15 ранку за місцевим часом, коли Національна поліція отримала виклик через CIMMAC 091 про людину з вогнепальними пораненнями на громадській вулиці.