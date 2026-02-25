Підозрюваного у вбивстві Портнова затримали у Німеччині
Категорія
Світ
Дата публікації

Підозрюваного у вбивстві Портнова затримали у Німеччині

Портнов
Джерело:  Суспільне

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві ексзаступника голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова у Німеччині.

Головні тези:

  • Поліція Іспанії затримала підозрюваного у вбивстві ексзаступника голови Адміністрації Януковича.
  • Затриманий вважається стрільцем, який вбив Андрія Портнова у 2025 році.

Іспанська поліція затримала підозрюваного у вбивстві Портнова

Про це Національна поліція Іспанії повідомила на власному сайті.

Підозрюваного затримали у місті Гайнсберг, у землі Північний Рейн-Вестфалія. Поліція Іспанії вважає, що затриманий стріляв в Андрія Портнова у день його вбивства 21 травня 2025 року.

Для обшуку місця проживання підозрюваного було видано європейський ордер на арешт та європейський ордер на розслідування.

Суд в Іспанії веде провадження щодо справи вбивства Портнова та арешту підозрюваного. Попереднє провадження у справі Портнова залишається таємним за рішенням суду.

Поліція Іспанії не повідомила деталей про підозрюваного, як його вік, гендер, громадянство тощо.

21 травня 2025 року ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Американської школи неподалік Мадрида в Іспанії.

Інцидент стався близько 9:15 ранку за місцевим часом, коли Національна поліція отримала виклик через CIMMAC 091 про людину з вогнепальними пораненнями на громадській вулиці.

Андрій Портнов проживав у Ла-Моралеха біля Мадрида. Його доньки вчились в Американській школі у місті.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького
США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Син Портнова у березні виїхав як волонтер у Польщу і не повернувся — ЗМІ
Син Портнова у березні виїхав як волонтер у Польщу і не повернувся — ЗМІ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Андрія Портнова розстріляли в Іспанії — він був соратником Януковича
Що відомо про вбивство Портнова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?