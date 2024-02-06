Подрыв Северных потоков. В Швеции приняли окончательное решение

Власти Швеции намерены объявить о закрытии расследования касательно диверсий на российских газопроводах "Северных потоках".
Почему хотят закрыть расследование по "Северным потокам"
5 февраля шведский прокурор Матс Люнгквист, возглавляющий следствие по делу о подрыве "Северных потоков", пообещал новости относительно расследования уже в ближайшие дни.
Согласно данным издания Expressen, которое ссылается на своих инсайдеров, власти Швеции планируют окончательно закрыть это расследование.
Следует отметить, что эту информацию также подтвердили другие авторитетные издания: Süddeutsche Zeitung, NDR и Zeit.
Такое решение может быть связано с выводом об отсутствии какого-либо "шведского следа" в диверсии.
По словам прокурора Люнгквиста, ключевая цель расследования в Швеции — убедиться, использовали ли для этих действий территорию Швеции, и насколько это затронуло интересы и безопасность страны.
Что также важно понимать, закрытие расследования в Швеции никак не повлияет на расследования, которые проводят немецкие и датские ведомства.
Как удалось узнать журналистам, немецкие следователи рассчитывают, что вскоре получают от Швеции материальные доказательства — фрагменты взорванной трубы, поскольку это может сыграть очень важную роль для немецкого расследования.
Что важно знать о взрывах на Северных потоках
Трубопровод Nord Stream через Балтийское море, соединяющий Россию с Германией, был взорван в сентябре 2022 года.
Оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что разрушения произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Это усилило давление на Германию и другие страны по установлению независимости от российских энергоносителей.
ЕС и НАТО назвали взрывы "преднамеренным актом" саботажа. Польша и Украина считают Россию ответственной.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-