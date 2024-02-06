Подрыв Северных потоков. В Швеции приняли окончательное решение
Категория
Мир
Дата публикации

Подрыв Северных потоков. В Швеции приняли окончательное решение

Северный поток
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Источник:  Expressen

Власти Швеции намерены объявить о закрытии расследования касательно диверсий на российских газопроводах "Северных потоках".

Почему хотят закрыть расследование по "Северным потокам"

5 февраля шведский прокурор Матс Люнгквист, возглавляющий следствие по делу о подрыве "Северных потоков", пообещал новости относительно расследования уже в ближайшие дни.

Согласно данным издания Expressen, которое ссылается на своих инсайдеров, власти Швеции планируют окончательно закрыть это расследование.

Следует отметить, что эту информацию также подтвердили другие авторитетные издания: Süddeutsche Zeitung, NDR и Zeit.

Такое решение может быть связано с выводом об отсутствии какого-либо "шведского следа" в диверсии.

По словам прокурора Люнгквиста, ключевая цель расследования в Швеции — убедиться, использовали ли для этих действий территорию Швеции, и насколько это затронуло интересы и безопасность страны.

Что также важно понимать, закрытие расследования в Швеции никак не повлияет на расследования, которые проводят немецкие и датские ведомства.

Как удалось узнать журналистам, немецкие следователи рассчитывают, что вскоре получают от Швеции материальные доказательства — фрагменты взорванной трубы, поскольку это может сыграть очень важную роль для немецкого расследования.

Официальное объявление по шведскому расследованию ожидают в среду 7 февраля, — пишет Expressen.

Что важно знать о взрывах на Северных потоках

Трубопровод Nord Stream через Балтийское море, соединяющий Россию с Германией, был взорван в сентябре 2022 года.

Оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что разрушения произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Это усилило давление на Германию и другие страны по установлению независимости от российских энергоносителей.

ЕС и НАТО назвали взрывы "преднамеренным актом" саботажа. Польша и Украина считают Россию ответственной.

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